Tego błędu unikaj, stosując imbir! Kiedy nie sięgać po ten składnik?

Wiele osób wierzy w moc imbirowego naparu z dodatkiem miodu, cynamonu i kurkumy. I nie mylą się. Napój ma właściwości rozgrzewające i przeciwgorączkowe. Imbir zawiera cenne olejki eteryczne i żywice, m.in.: gingerol i zinferon, które działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i wykrztuśnie. Napar najlepiej przygotować ze świeżego imbiru, który ma silniejsze działanie niż suszony.

Jak przyrządzić imbirowy napar?

Do przyrządzenia naparu będziemy potrzebować:

2 łyżki startego imbiru,

odrobinę cynamonu i kurkumy,

2 szklanki wody,

odrobinę miodu do smaku.

Sposób przygotowania:

Starty świeży imbir należy zalać zimną wodą i zagotować. Podgrzewać tak długo, aż wyparuje połowa płynu. Następnie przestudzić wywar do temperatury poniżej 40 stopni i dodać cynamon, kurkumę oraz miód do smaku.

Kiedy najlepiej stosować napar z imbiru?

Po imbirowy napar najlepiej sięgnąć w pierwszych dniach przeziębienia, kiedy czujemy się rozbici, a z nosa kapie katar. Złagodzi on dolegliwości i zahamuje rozwój infekcji. Działa też przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, więc popijając go, powinniśmy poczuć się lepiej.

Napar z imbiru nie zawsze pomoże

Jeśli w pierwszych dniach infekcji nie leczyliśmy się naparem z imbiru, to kiedy infekcja się rozwinie, nie należy już po niego sięgać. Kiedy pojawiają się kolejne objawy, takie jak: ból gardła, żółta lub zielona wydzielina z nosa i gorączka – wtedy napar nie pomoże.

Ponieważ imbir ma właściwości rozgrzewające, to przyjmowanie go, gdy mamy już wysoką temperaturę ciała (powyżej 39 stopni Celsjusza", mija się z celem. W takim przypadku lepiej wypić herbatkę ziołową. Szczególnie polecane są te z kwiatów lipy, malin czy czarnego bzu. Mają one działanie napotnie, a pocenie się powoduje oddawanie ciepła na zewnątrz.

Kiedy jeszcze nie powinno się pić naparu z imbiru?

Zawarte w imbirze żywice mają działanie drażniące. Dlatego zdarza się, że świeży imbir, spożywany w dużych ilościach może wywołać podrażnienie języka, błon śluzowych jamy ustnej, a także przełyku i żołądka. Nie powinny więc nadużywać go osoby, które chorują na wrzody żołądka lub dwunastnicy, a także cierpiące na refluks, bo może on nasilać dolegliwości.

Uważaj na imbir, jeśli masz nadciśnienie!

Imbirowych naparów nie powinni też pić chorzy na nadciśnienie. Imbir wykazuje bowiem działanie pobudzające i podnosi ciśnienie krwi.



Czytaj też:

Chcesz podnieść odporność organizmu? Pomoże moksoterapiaCzytaj też:

Na co pomaga mleczko pszczele? Poznaj jego 3 niezwykłe właściwości