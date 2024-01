Nie wyrzucajcie obierek z jabłek. Byłam w szoku, gdy babcia pokazała mi, jak je wykorzystać

Wiele osób automatycznie po obraniu jabłek wyrzuca skórki z nich. Okazuje się, że jest to sporym błędem, ponieważ można je w prosty sposób wykorzystać. Zamiast od razu się ich pozbywać, możecie zrobić z nich przydatny w kuchni płyn. To też świetny sposób na zmianę nawyków – dzięki temu nie będziecie marnować jedzenia (nawet w takiej formie, jak skórki po jabłkach).

Jak wykorzystać obierki z jabłek? Przygotujcie z nich ocet

Choć niewiele osób o tym wie, to takie skórki z jabłek mogą być użyte do przygotowania domowego octu jabłkowego. Połączenie z wodą i cukrem pozwoli na naturalne fermentowanie. Przyrządzenie takiego domowego octu jabłkowego wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Będziecie do tego potrzebować oczywiście obierek z jabłek, ale też gazy, cukru i dużego słoika.

Dodatek takiego octu jabłkowego doskonale „podkręci” smak różnych potraw. Z kolei w przypadku deserów – odrobina tego płynu idealnie wydobędzie ich słodycz. Możecie także zrobić różnego rodzaju napoje z dodatkiem octu jabłkowego. Przygotowanie takiego octu z obierek po jabłkach będzie również idealnym rozwiązaniem dla osób żyjących w duchu „zero waste”. Sprawdźcie też, czy ocet jabłkowy może się popsuć.

Jak zrobić ocet jabłkowy? Prosty przepis

Robienie domowego octu jabłkowego jest procesem, który wymaga nieco cierpliwości. Przekonacie się jednak sami, że efekt będzie bardzo satysfakcjonujący.

Przepis: Ocet jabłkowy z obierek po jabłkach Ocet jabłkowy możecie zrobić z obierek po jabłkach. Przepis na ten płyn jest naprawdę bardzo prosty, poradzą sobie nawet ci, którzy robią go po raz pierwszy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 200 g obierek z jabłek

1 litr gorącej wody

50 g cukru

gumka recepturka

duży słoik Sposób przygotowania Włóżcie obierki z jabłek do słoikaNajpierw włóżcie obierki po jabłkach do słoika (musi być czysty i wyparzony wcześniej), a następnie zalejcie je wodą z rozpuszczonym w niej cukrem. Przykryjcie słoik z gaząSłoik z obierkami i wodą przykryjcie gazą. Do jej przymocowania możecie użyć gumki recepturki (ewentualnie sznureczka). Odstawcie roztwór na kilka tygodniSłoik z takim roztworem odstawcie na około 4-6 tygodni. Przez pierwsze 5 dni codziennie mieszajcie roztwór. Po upływie tych kilku tygodni przecedźcie go przez gazę i rozlejcie do butelek. Ocet jabłkowy jest już gotowy.

Zastosowanie octu jabłkowego w kuchni – przykłady

Ocet jabłkowy ma szerokie zastosowanie w kuchni. Możecie go wykorzystać między innymi do przygotowania sosu winegret, ale też domowego majonezu. Świetnie sprawdzi się również do marynowania potraw. Dobrym pomysłem jest także użycie go jako dodatku do zup, sosów lub deserów. Nie tylko doda on odrobiny kwaśnego akcentu, ale też zrównoważy inne smaki, a całość wzbogaci o delikatny aromat jabłek.

Ocet jabłkowy możecie dodawać również do:



ciast (dobrze spulchnia ciasto),

marynat mięs (nie tylko dodaje smaku, ale pomaga też zmiękczyć mięso),

sosów i dresingów do sałatek (dodaje delikatnej kwaskowatości i owocowego posmaku),

koktajli owocowych (warto dodać go z uwagi na smak, ale też jego właściwości zdrowotne),

pieczonych warzyw (poza dodatkiem smaku pomaga też zachować kolor i teksturę warzyw),

konserwacji jedzenia (pomaga w procesie fermentacji i przedłuża trwałość produktów).

Pamiętajcie jednak, że dla niektórych osób stosowanie octu jabłkowego może przynieść negatywne skutki, na przykład w interakcji z lekami, dlatego należy zachować ostrożność.

Co jeszcze można zrobić z obierek po jabłkach?

Jabłka same w sobie są zdrowe, ale wartościowa jest również ich skórka. To właśnie w niej jest najwięcej błonnika pokarmowego, jest to również cenne źródło kwasu foliowego. Poza zrobieniem octu jabłkowego istnieje też znacznie więcej możliwości wykorzystania obierek z jabłek. Możecie przygotować z nich na przykład herbatę jabłkową – wystarczy, że obierki po jabłkach przełożycie do garnka, zalejecie wodą i będziecie gotować przez 10 minut. Warto do takiej herbaty dodać również laskę cynamonu, goździki i odrobinę miodu.

Ciekawym pomysłem na ich wykorzystanie jest także zrobienie syropu jabłkowego. Posiekane skórki jabłkowe mogą być też smacznym dodatkiem do musli. Pamiętajcie jednak, że konieczne jest wcześniejsze dokładne umycie jabłek.

