Jak obrać ananasa? Wreszcie przestałam się męczyć i robię to w mgnieniu oka

Ananasy to owoce egzotyczne, które często goszczą na naszych stołach. Można je podawać solo, ale również dodawać do różnego rodzaju potraw, świetnie smakują w sałatkach czy serwowane w formie owocowych szaszłyków. Niestety wiele osób rezygnuje z jedzenia świeżego ananasów (zmieniając go tym z puszki) z uwagi na to, że trudno się go obiera. Jeśli jednak zastosujecie się do prostych zasad – przestanie sprawiać wam to problem. Świeże ananasy smakują o wiele lepiej niż te z puszki, dlatego warto kupować je właśnie w tej postaci. Koniecznie poznajcie też 5 porad, jak wybrać idealnego ananasa.

Jak łatwo i szybko obrać ananasa?

Choć obieranie ananasa wydaje się bardzo skomplikowane i ciężkie, to okazuje się, że możecie zrobić to w ciągu chwil. Potrzebujecie do tego jednak ostrego i dużego noża. Najpierw musicie odkroić dół ananasa, a następnie również jego górę. Później odkrójcie skórkę ananasa ze wszystkich stron – starajcie się wycinać ją tuż przy miąższu (tak, by pozostałości po niej w postaci drobnych oczek było jak najmniej). Z kolei oczka, które pozostaną, usuńcie niewielkim nożykiem. Starajcie się robić nacięcia przypominające literę „V”. Po obraniu i usunięciu oczek, możecie pokroić ananasa na plastry, kawałki lub według swoich indywidualnych preferencji. Pamiętając u usunięciu fragmentów twardego środka.

Drugim sposobem na obranie ananasa jest odcięcie góry owocu, a następnie pokrojenie go na plastry. Później z każdego plastra należy odciąć skórkę, a także twardy środek. Ten sposób jest jednak bardziej czasochłonny. Dlatego ja wybieram pierwszą metodę.

Jak obrać ananasa bez użycia noża?

Choć obranie ananasa bez użycia noża wydaje się czymś niemożliwym, to okazuje się, że można to zrobić. Jest jednak istotny warunek – ananas musi być dojrzały. Najpierw należy oderwać liście ananasa – w tym celu chwyćcie je mocno i wykonujcie okrężne ruchy. Następnie podstawą ananasa uderzcie kilka razy o podłogę. Później odwróćcie go na bok i lekko ugniatając, zacznijcie rolować owoc po twardym podłożu (najlepiej robić to na czystym blacie kuchenny,). Po chwili chwyćcie za dowolną łuskę i wyciągnijcie ją z fragmentem owocowego miąższu.

Jak wydrążyć ananasa?

Jeśli nie planujecie kroić ananasa w plasterki – możecie skorzystać też z innego sposobu. Chodzi po prostu o wydrążenie tego owocu. Jak to zrobić? Najpierw ustawcie ananasa na desce i odkrójcie zieloną część, a także jego spód. Następnie postawcie ananasa pionowo i odcinajcie skórę nożem z góry na dół dookoła ananasa. Później znowu krójcie go od góry do dołu na kilka części (możecie podzielić go w ten sposób, jak kroi się tort – na cztery części w kształcie trójkącików). Na koniec odkrójcie ze środka twardy rdzeń, a pozostałe części pokrócicie na kawałki.

