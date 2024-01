Co zrobić, żeby banany tak szybko nie ściemniały? Banalnie prosty patent, który stosuję od lat

Banany można jeść jako smaczną przekąskę, ale też wykorzystać do różnego rodzaju sałatek owocowych, koktajli czy deserów. Opcji jest naprawdę wiele. Jeśli jednak będziecie je przechowywać w nieodpowiedni sposób – ich skórka szybko ściemnieje, a przez to staną się mniej apetyczne. Koniecznie sprawdźcie też, jakich bananów nie powinniście jeść, ponieważ mogą wam zaszkodzić (istotny jest jeden szczegół).

Co zrobić, żeby banany tak szybko nie ciemniały? Prosta metoda

W niektórych domach, gdy skórka banana zaczyna ciemnieć – owoc ląduje w koszu na śmieci, ponieważ zniechęca to wiele osób do jego jedzenia. Choć takie pociemniałe banany śmiało można jeść, to istnieją też sposoby, by przedłużyć ich apetyczny wygląd. Przede wszystkim po powrocie ze sklepu do domu, skórki bananów należy owinąć folią spożywczą. To właśnie przez szypułkę banany wydzielają najwięcej etylenu, czyli gazu, który przyspiesza ich dojrzewanie. Dzięki tej prostej metodzie banany dłużej zachowają swój piękny, żółty kolor.

Co więcej, jeśli chcecie dłużej cieszyć się ich świeżością, poza zawinięciem korzonka folią, zawieście je też przy pomocy sznurka nad kuchennym blatem. Nie każdy ma taką możliwość (a dla niektórych ten patent będzie wydawał się zbyt dziwny), więc możecie też umieścić banany w koszyczku, który umożliwi odpowiednią wentylację (bez trudu dostaniecie takie metalowe kosze z „wycięciami” w sklepie). Spowolni to proces dojrzewania bananów i pojawiania się na nich brązowych plamek, a później ciemnienia.

Jak przechowywać banany? Najważniejsze zasady

Istnieje jednak też inny trik, który możecie zastosować. Jeśli macie w domu całą kiść bananów – koniecznie rozdzielcie je na osobne sztuki. Gdy banany nie mają kontaktu z innymi owocami – opóźnia się w ten sposób proces ich dojrzewania. Należy też uważać na to, by nie przechowywać bananów obok jabłek, ponieważ sprawi to, że szybciej zaczną ciemnieć. Bananów nie powinno się trzymać w lodówce, bo na skutek niskiej temperatury stracą część swoich wartości odżywczych. Najlepiej przechowywać je w zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej. Nie powinny jednak znajdować się blisko kuchenki, piekarnika czy kaloryfera.

Czy można jeść ciemne banany?

Banany stanowią szybką i zdrową przekąska, idealny dodatek do zdrowej diety. Wiele osób zastanawia się, czy można jeść ciemne banany, które są bardziej dojrzałe, a ich skórka nie jest już idealnie żółta i apetyczna. Okazuje się, że tak – są w pełni jadalne i często są uważane za bardziej słodkie i aromatyczne w porównaniu do tych o jaśniejszym kolorze. Brązowe plamy na tych owocach nie są oznaką ich zepsucia. Wręcz przeciwnie – banan jest wtedy idealnie dojrzały i doskonale nadaje się do jedzenia. Z takich dojrzałych bananów możecie przygotować smoothie lub usmażyć pyszne placuszki bananowe.

