Fit omlet bananowy to najlepsze śniadanie podczas diety. Wszyscy znajomi chwalą i proszą o przepis

Podczas procesu odchudzania ważne jest świadome podejście do odżywiania. Warto postawić na świeże i pełnowartościowe produkty. Należy z kolei ograniczyć spożywanie przetworzonej oraz wysokokalorycznej żywności. Wbrew pozorom dietetyczne potrawy mogą być naprawdę łatwe, szybkie w przygotowaniu, a przede wszystkim pyszne. Najlepszym tego przykładem jest fit omlet bananowy, w którego smaku zakocha się każdy.

Jak zrobić fit omlet bananowy? Przepis

Taki dietetyczny omlet bananowy to świetna propozycja na smaczne i pożywne śniadanie dla osób na diecie odchudzającej. Co więcej, w ten sposób możecie też wykorzystać banany, które „zalegają” wam w lodówce. Jeśli jednak nie jesteście fanami słodkich smaków o poranku – spróbujcie zrobić dietetyczny omlet w wersji wytrawnej.

Przepis: Dietetyczny omlet bananowy Ten omlet to idealny pomysł na rozpoczęcie dnia. Co więcej, przygotujcie go dosłownie w ciągu kilku minut. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 średni banan

2 łyżki płatków owsianych

szczypta soli

2 duże jajka

1 łyżeczka oleju kokosowego (do smażenia)

opcjonalnie: pół łyżeczki ekstraktu z wanilii Sposób przygotowania Rozdrobnijcie płatki owsianeNajpierw w blenderze zmiksujcie płatki owsiane. Dodajcie pozostałe składnikiDo rozdrobnionych płatków owsianych dodajcie sól, jajka i ekstrakt z wanilii (jeśli zdecydujecie się na jego użycie). Miksujcie masę do momentu, aż będzie jednolita i puszysta. Usmażcie omletRozgrzejcie olej na średnim ogniu i wylejcie przygotowaną wcześniej masę. Smażcie omlet przez chwilę, a gdy jego brzegi będą już ścięte i złociste – przewróćcie go na drugą stronę.

Z czym można podać bananowy omlet?

Taki bananowy omlet jest słodki i sycący. Warto jednak podawać go razem z dodatkami – wtedy będzie prezentować się naprawdę fantastycznie, ale zyska też jego smak. W ten sposób potrawa będzie bardziej urozmaicona. Dobrze sprawdzą się między innymi:



kawałki świeżych owoców (polecamy banany, truskawki lub borówki),

migdały,

rodzynki,

orzechy.

Możecie wykorzystać też jogurt naturalny – odrobina jogurtu nada omletowi dodatkową, kremową teksturę i dostarczy białka oraz korzystnych bakterii probiotycznych. Danie nabierze też wspaniałego aromatu, jeśli posypiecie je szczyptą cynamonu. Jeśli z kolei chcecie nadać jeszcze odrobinę słodyczy, zamiast cukru, dodajcie niewielką ilość miodu. To naturalny słodzik, który świetnie nadaje się też do dekoracji. Pamiętajcie jednak, że potrawa powinna być nadal utrzymana w ramach zdrowej diety, dlatego unikajcie nadmiaru różnego rodzaju dodatków (wtedy nawet niskokaloryczne produkty zadziałają niekorzystnie na wasz proces odchudzania).

Płatki owsiane jako składnik dietetycznego omletu

Płatki owsiane są doskonałym wyborem na diecie odchudzającej z kilku powodów. Po pierwsze, są one świetnym źródłem błonnika, który sprzyja uczuciu sytości, co pomaga w kontrolowaniu apetytu, a w konsekwencji ogranicza spożywanie kalorii. Ponadto błonnik wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, co również jest istotne dla osób, które zmagają się z niechcianymi kilogramami.

Dodatkowo płatki owsiane są niskokaloryczne, co sprawia, że są świetnym wyborem dla osób dążących do utraty wagi. Mają również niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powodują gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi. To z kolei sprawia, że nie sięgamy po wysokokaloryczne przekąski między posiłkami.

