Czy jarmuż można mrozić na zimę? Wyjaśniamy

Jarmuż należy do rodziny warzyw kapustnych. Jest bogatym źródłem wielu związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, m.in, antyoksydantów, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, opóźniają procesy starzenia i zwalczają stany zapalne. Zawiera też duże ilości błonnika. To ważna informacja dla osób na diecie redukcyjnej, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy i zadbać o sylwetkę. Już niewielkie ilości jarmużu zapewniają uczucie sytości, co pozwala uniknąć podjadania między posiłkami i ograniczyć ilość spożywanych kalorii. Poza tym błonnik wspomaga pracę układu trawiennego. Przyspiesza przemianę materii i usuwanie toksyn z organizmu.

Jarmuż ma również inne ważne zalety. Zawarte w nim związki wzmacniają odporność i wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego. Uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, a tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy. Wpływają też pozytywnie na układ nerwowy i obniżają stężenie glukozy we krwi, chroniąc przed cukrzycą typu drugiego. Dlatego warto włączyć warzywo do swojej codziennej diety. Radzimy, jak przechowywać jarmuż, by czerpać z jego prozdrowotnych właściwości przez wiele miesięcy.

Jak mrozić jarmuż?

Masz w domu dużo jarmużu i nie wiesz, co z nim zrobić? Nie wyrzucaj niewykorzystanych liści. Możesz je przechować i zamrozić na zimę. Jak to zrobić? Najpierw oddziel liście od zdrewniałych łodyg i usuń twarde włókna. Potem dokładnie je umyj i delikatnie osusz, na przykład przy użyciu papierowego ręcznika kuchennego lub bawełnianej ściereczki. Na koniec przełóż je do strunowych woreczków i umieść w zamrażarce (ułożone na płasko zajmą mniej miejsca). Tak przygotowany jarmuż możesz przechowywać nawet do sześciu miesięcy.

Do mrożenia najlepiej nadają się świeże liście. Wybieraj jędrne okazy o intensywnym kolorze bez przebarwień i pęknięć. Jeśli kupiłeś większe ilości jarmużu i wiesz, że nie zdołasz wykorzystać ich od razu, nie zwlekaj z włożeniem warzywa do zamrażarki. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej.

Co można zrobić z jarmużu?

Jeden z najprostszych przepisów to duszony jarmuż. Jak go przyrządzić? Wystarczy, że umyjesz, osuszysz liście i usuniesz z nich wszystkie twarde części. Następnie rozgrzej na patelni odrobinę masła lub oliwy z oliwek. Wrzuć na tłuszcz kilka posiekanych ząbków czosnku, a gdy te się lekko zarumienią, dodaj warzywo i przyprawy, na przykład sól. Trzymaj na ogniu przez 3-4 minuty. Gotowe danie przełóż na talerz. Smacznego.

Jarmuż świetnie sprawdza się również jako dodatek do zup czy koktajli. Doskonale smakuje zarówno w połączeniu z owocami (na przykład jabłkiem, bananem lub cytrusami), jak i warzywami (pietruszką, selerem naciowym itp.).

