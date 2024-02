Azjaci się nimi zajadają. Bierz z nich przykład, a zyskasz szczupłą sylwetkę

Enoki (płomiennica zimowa) to grzyby jadalne z rodziny obrzękowcowatych. Mają bardzo charakterystyczny wygląd. Ich znakiem rozpoznawczym są długie i cienkie nóżki oraz małe kapelusze. Mogą przyjmować różne barwy. Najczęściej występują jednak w kolorze białym. Na uwagę zasługuje również ich niecodzienny smak, który łączy orzechowe i owocowe nuty. Płomiennica zimowa zachwyca jednak nie tylko smakiem. Wskazany gatunek grzybów jest również skarbnicą cennych właściwości. Sprawdź, jak wykorzystać je w służbie szczupłej sylwetki.

Grzyby enoki a odchudzanie

Grzyby enoki są zaliczone do produktów niskokalorycznych – 100 gramów dostarcza około 40 kcal. W ich składzie można znaleźć również duże ilości błonnika. To włókno pokarmowe, które odgrywa bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. Wspomaga pracę układu pokarmowego, usprawnia przemianę materii i usuwanie toksyn z organizmu. Jednocześnie niweluje dolegliwości gastryczne. Zapobiega wzdęciom i zaparciom. Dodatkowo przedłuża uczucie sytości po posiłku poprzez zwiększanie objętości trawionego pokarmu. Dzięki temu po zjedzeniu produktów zawierających błonnik nie czujesz głodu i nie masz ochoty, by sięgnąć po słodycze czy inne niezdrowe przekąski, a zrzucanie nadprogramowych kilogramów staje się znacznie łatwiejsze.

Jakie inne właściwości mają grzyby enoki?

Grzyby enoki dostarczają nie tylko błonnik, ale również wiele innych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawierają witaminy z grupy B, żelazo oraz kwas foliowy. Wspomagają pracę układu nerwowego. Biorą udział w syntezie hormonów. Regulują poziom cholesterolu i odpowiadają za powstawanie czerwonych krwinek. Wzmacniają odporność Ich chronią przed stresem oksydacyjnym. To stan, kiedy wolne rodniki zaczynają dominować nad przeciwutleniaczami. Ich przewaga niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Prowadzi do rozwoju stanu zapalnego i podnosi ryzyko wystąpienia wielu poważnych chorób. Co więcej, przyspiesza starzenie i sprzyja powstawaniu zmarszczek.

Przeprowadzone badania dowiodły, że związki bioaktywne znajdujące się w płomiennicy zimowej, takie jak flammulinolid, enokipodyna czy proflamina, mają duży potencjał przeciwnowotworowy. Chronią przed rozwojem raka. Poza tym obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Tym samym zapobiegają pojawieniu się schorzeń układu sercowo-naczyniowego (miażdżycy, udaru mózgu, zawału serca itp.).

Jak jeść grzyby enoki?

Nie zaleca się jedzenia enoków w formie surowej. Przed spożyciem warto je umyć pod bieżącą wodą i poddać obróbce termicznej. Wystarczą dwie lub trzy minuty. Można je gotować, piec, dusić lub smażyć. Najlepiej sprawdzi się jednak gotowanie. Jest o wiele zdrowsze niż pozostałe metody. Powinny mieć to na uwadze, zwłaszcza osoby na diecie redukcyjnej. Płomiennica zimowa świetnie komponuje się z wieloma różnymi produktami. Stanowi idealny dodatek do sałatek, kanapek, warzyw czy mięs. Trzeba przechowywać ją w lodówce, bez dostępu do wilgoci (nie dłużej niż 5-7 dni).

