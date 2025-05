Jesz owsiankę, a po godzinie już czujesz głód? Dietetyczka mówi, co powinieneś zmienić

Wiele osób wybiera owsiankę na śniadanie, ponieważ jest szybka i łatwa do przygotowania. To smaczny i zdrowy posiłek, który dostarcza energii na cały poranek. Jej jedzenie wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Można ją łatwo urozmaicić, a więc nie znudzi się szybko, do tego każdy może przygotować swoją ulubioną wersję. Można jeść ją zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej.

Co zrobić, żeby nie czuć się głodnym po owsiance?

Dietetyczka Dominika Hatala na swoim Instagramie „Dietetyk Powszechny” opublikowała nagranie, w którym wyjaśniła, co trzeba zrobić, żeby nie czuć się głodnym w niedługim czasie po zjedzeniu owsianki. Podstawą jest wybór odpowiednich płatków owsianych. Dietetyczka zaznaczyła, że należy postawić na płatki owsiane górskie, które mają więcej błonnika pokarmowego, więc nasycą nas na dłużej. Istotne jest także to, jakiej ilości takich płatków owsianych użyjemy. Jak wyjaśniła ekspertka – standardowa porcja to od 40 do 60 gramów. Owsiankę najlepiej jest przygotować na mleku.

Ja wybrałam mleko 1,5% tłuszczu i tutaj jest ilość od 150 do 200 ml na porcję – wyjaśniła specjalistka.

Zaznaczyła również, że obowiązkowym dodatkiem do owsianki jest białko.

Tutaj polecam skyr waniliowy lub odżywkę białkową – powiedziała ekspertka.

Istotny jest także tłuszcz dodany do płatków owsianych, na przykład pod postacią masła orzechowego, ale też jako orzechy, pestki. Ostatni element tej „owsiankowej układanki” to owoce.

Tutaj polecam owoce jagodowe, takie jak truskawki, maliny czy borówki, ale możesz też dodać jabłko czy banana – podsumowała dietetyczka.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to wartościowy element zdrowej diety. Są bogate w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i pomaga obniżać poziom cholesterolu. Dostarczają również energii na dłużej, dzięki wolno uwalnianym węglowodanom. Zawierają witaminy z grupy B, żelazo, magnez i cynk, które wspierają pracę układu nerwowego i odpornościowego. Regularne spożywanie płatków owsianych może także poprawić stan skóry oraz wspomóc utrzymanie prawidłowej masy ciała. Mają one także niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi – to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością.

