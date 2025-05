Ta przyprawa rujnuje zdrowie, a Polacy używają jej nagminnie. Dietetyk bije na alarm: nie polecam!

W sprzedaży można znaleźć mnóstwo rozmaitych przypraw. Dużą popularnością wśród klientów sklepów i supermarketów cieszą się gotowe mieszanki. Zresztą nie bez powodu. Dzięki nim można zaoszczędzić sporo czasu. To wygodne i szybkie rozwiązanie, ale czy zdrowe? Niekoniecznie. Zwrócił na to uwagę znany dietetyk dr Michał Wrzosek w jednym ze swoich najnowszych nagrań opublikowanych w sieci. Specjalista wziął „pod lupę” jedną z takich gotowych mieszanek przypraw. Gdy dowiesz się, co ma w swoim składzie, prawdopodobnie więcej po nią nie sięgniesz.

Jakich przypraw lepiej unikać zdaniem dietetyka?

Ekspert przestrzega przed zakupem gotowej mieszanki przypraw Szczypta Smaku marki „Kania”. Na opakowaniu produktu widnieją różne rodzaje świeżych warzyw, między innymi cebula, papryka, marchewka, czosnek czy pomidory. Dlatego też wiele osób wychodzi z założenia, że wymienione składniki są „bazą” opisywanego wyrobu. Tymczasem prawda jest zupełnie inna niż się wydaje.

Sprawdźmy, co [...] jest w środku. Na pierwszym miejscu w składzie sól (59 procent) [...] Na drugim miejscu w składzie w przyprawie, w której mają być warzywa, mamy cukier. Potem mamy dopiero 15,5 procent suszonych warzyw w zmiennych proporcjach (marchew, pasternak, ziemniak, cebula, natka pietruszki itd.) – wylicza dr Michał Wrzosek.

Dietetyk nie ma wątpliwości, że wspomniana mieszanka nie powinna znaleźć się w zakupowych koszykach Polaków.

Zdecydowanie nie polecam tym przyprawiać – podsumowuje.

Czym kierować się kupując mieszanki przypraw?

Podczas kupowania gotowych mieszanek przypraw należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim dokładnie czytaj etykietę nabywanego produktu, zanim włożysz go do koszyka. Pamiętaj, że najwyższe pozycje na liście zajmują te składniki, których w danym wyrobie jest najwięcej. Unikaj towarów z dużą ilością soli czy cukru. Nie kupuj również tych, które zawierają sztuczne dodatki (konserwanty, wzmacniacze smaku, barwniki etc.). Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie mieszaki przypraw i ziół samodzielnie w domu.

