Dietetyk: ten jogurt to jeden z najgorszych wyborów. Polacy kupują, bo myślą, że to hit!

Dietetycy polecają jogurty jako uzupełnienie dobrze zbilansowanego jadłospisu. Nie każdy produkt, który można znaleźć w sklepach, zasługuje jednak na to, by włączyć go do menu. Niektóre wyroby mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Zobaczcie, czego lepiej nie wkładać do koszyka.

Jogurty znajdują bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Można je wykorzystać jako składnik różnego rodzaju sałatek, deserów, owsianek czy wytrawnych placuszków. Świetnie sprawdzają się również jako samodzielna przekąska. Nie wszystkie produkty tego typu warto jednak włączać do codziennego jadłospisu. Niektóre lepiej omijać szerokim łukiem. Ich zakup to strata pieniędzy i spore ryzyko dla zdrowia. Na jeden z takich niechlubnych produktów w swoim najnowszym materiale zwrócił uwagę dietetyk dr Michał Wrzosek. Spostrzeżenia eksperta mogą zaskoczyć wiele osób, bo wyrób, którego dotyczą jest bardzo dobrze znany. Tego jogurtu dietetyk nie poleca Dr Michał Wrzosek odradza zakup jogurtów marki Actimel, zwłaszcza tych o smaku owocowym (na przykład truskawkowym). Są one reklamowane jako wsparcie dla układu immunologicznego. Na stronie producenta czytamy: „Jak dbać o zdrowie? Z Actimelem to przyjemne. Sięgnij po niego rano – może być świetnym uzupełnieniem śniadania [...] To również dobry sposób na wspieranie układu odpornościowego Twojej rodziny. Actimel ma wysoką zawartość witaminy D, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, w tym u dzieci”. Zdaniem eksperta nie warto jednak dawać wiary tego typu zapewnieniom. Są one bowiem mocno przesadzone. W mojej ocenie to jest jeden z najbardziej przepłaconych produktów. I nie wierzcie obietnicom, które kiedyś widzieliśmy w reklamie, że niby ten produkt w jakiś magiczny i specjalny sposób ma wspierać nasz układ odpornościowy – apeluje dr Michał Wrzosek. Warto wspomnieć, że skład opisywanych wyrobów pozostawia wiele do życzenia. Można się o tym przekonać, patrząc choćby na etykietę jogurtu truskawkowego. Znajdziemy w nim między innymi skrobię modyfikowaną i spore ilości cukru, bo aż 11,9 g w stugramowej porcji. Jaki jogurt najlepiej wybrać? Zamiast kupować więc ten popularny jogurt, lepiej postawić na naturalne rozwiązania. Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, to lepiej kup sobie jogurt naturalny i zjedz go z truskawkami – podsumowuje dietetyk. Warto sięgać też między innymi po skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Ma więcej białka i mniej tłuszczu niż klasyczny jogurt naturalny. Zawiera też cenne mikroelementy, takie jak na przykład wapń, fosfor, selen czy cynk. W dodatku może wspomagać proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Syci na długo, a jednocześnie przyspiesza przemianę materii. Czytaj też:

Nie kupuj „pierwszego lepszego” serka wiejskiego. Dietetyczka: ten jest najzdrowszyCzytaj też:

Zamień jogurty na to, twoje jelita ci podziękują. Te „naturalne probiotyki” kupisz w każdym warzywniaku