Nie kupuj „pierwszego lepszego” serka wiejskiego. Dietetyczka: ten jest najzdrowszy

Coraz więcej ludzi zaczyna doceniać serki wiejskie, dostrzegając ich wartości odżywcze i uniwersalność. Są one lekkostrawne, bogate w białko i doskonale sprawdzają się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i dodatek do różnych potraw. W dobie rosnącej świadomości zdrowego odżywiania serki wiejskie znajdują się więc w lodówce każdej osoby, która dba o sylwetkę i przykłada dużą wagę do dbania o swoje zdrowie.

Jaki serek wiejski najlepiej wybrać? Opinia dietetyczki

Dietetyk Dominika Hatala, w sieci znana jako „Dietetyk Powszechny” opublikowała nagranie, w którym tłumaczy, który rodzaj serka wiejskiego najlepiej wybrać. Jako pierwszy dietetyczka „wzięła pod lupę” serek wiejski lekki. Ma on 179 kcal w całym opakowaniu, 24 g białka i 6 g tłuszczu. Z kolei w serku wiejskim zwykłym jest 194 kcal w opakowaniu, 22 g białka i 10 g tłuszczu. Opcja numer trzy, czyli serek wiejski wysokobiałkowy, ma 185 kcal w opakowaniu 28 g białka i 6 g tłuszczu.

Dietetyczka podsumowała, że różnice co prawda nie są duże, ale serek wiejski wysokobiałkowy wydaje się „najkorzystniejszą opcją” pod względem odżywczym.

Z jakimi dodatkami jeść serek wiejski?

Serek wiejski świetnie smakuje zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Na słodko doskonale komponuje się z miodem, cynamonem, świeżymi owocami czy orzechami, tworząc w ten sposób lekką i pożywną przekąskę. Natomiast w wersji wytrawnej świetnie smakuje z dodatkiem szczypiorku, pomidorów, ogórka, awokado czy przypraw oraz świeżych ziół. Można go też podać na kanapce lub jako dodatek do sałatki. Serek wiejski to nie tylko szybka przekąska – świetnie sprawdza się też jako składnik ciepłych dań. Wystarczy połączyć go z jajkami, szpinakiem i odrobiną sera żółtego, by stworzyć lekką zapiekankę śniadaniową. Można także dodać go do omletu. Koniecznie zobacz też, z jakimi dodatkami połączyć serek wiejski, żeby był jeszcze zdrowszy.

