Ten tani produkt z Biedronki zaskakuje składem. Nie uwierzysz, co w nim znajdziesz

Wiele osób wychodzi z założenia, że tanie artykuły spożywcze cechuje kiepska jakość. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, patrząc na ofertę niektórych sklepów. W ofercie popularnych supermarketów da się jednak znaleźć „wyjątki” od przywołanej wyżej reguły. Można się o tym przekonać, biorąc „pod lupę” choćby asortyment Biedronki. Sprawdź, jakie produkty dostępne w znanej sieci handlowej mają przystępną cenę i przyzwoity skład.

Tanie i dobre produkty z Biedronki

Produktem, który udowadnia, że niska cena i wysoka jakość nie muszą się wzajemnie wykluczać jest serek śmietankowy klasyczny marki Delikate. Nie zawiera konserwantów, zagęstników ani wzmacniaczy smaku. Ma krótki i prosty skład. Znajdziemy w nim jedynie ser śmietankowy, sól oraz białka mleka. Za opakowanie o wadze 200 gramów trzeba zapłacić 4 złote i 69 groszy.

Nieco gorzej w zestawieniu tanich, a zarazem dobrych artykułów spożywczych wypada granola z białą czekoladą i truskawkami Vitanella. Pierwsze miejsce w jej składzie zajmują płatki pełnoziarniste. To niewątpliwy „plus” tej propozycji. Niestety kryje się w niej również spora ilość dodanego cukru, i to pod różnymi postaciami. Dlatego nie jest najlepszym, a jedynie „średnim” wyborem. Jedna paczka o wadze 350 gramów kosztuje 5 złotych i 99 groszy.

Całkiem nieźle prezentuje się także chleb pszenno-żytni krojony „Piekarnia dla Ciebie”. Nie zawiera żadnych zbędnych spulchniaczy, wypełniaczy i innych dodatków. Skład jest dość prosty, ale dominuje w nim mąka pszenna. W rezultacie pieczywo nie dostarcza dużych ilości błonnika. Nie powinno zatem stanowić stałego elementu codziennej diety. Najlepiej sięgać po nie jedynie od czasu do czasu. Bochenek o wadze 550 gramów to wydatek rzędu 2 złotych i 78 groszy.

Tych tanich produktów z Biedronki lepiej unikaj!

W popularnej sieci nie brakuje też produktów, które – choć kuszą niską ceną – nie grzeszą dobrym składem. Dlatego nie warto wkładać ich do koszyka podczas zakupów. Do tej kategorii z całą pewnością należą parówki wędzone z kurczaka (8,45 zł za kilogram). Na ich niekorzyść przemawia duża liczba zbędnych dodatków w składzie. Co więcej, nie mają one w sobie nawet prawdziwego mięsa. Ponad połowę zawartości stanowi MOM, czyli mięso oddzielone mechanicznie od kości. To tak naprawdę mieszanina chrząstek, kości, tłuszczu i innych resztek. Z prawdziwym mięsem ma niewiele wspólnego, a jej wartość odżywcza jest bardzo niska.

Kiepska jakość cechuje też szynkę z indyka (8,89 zł za 570 gramów). Zawiera jedynie 53 procent mięsa i mnóstwo niepotrzebnych wypełniaczy. Do niezbyt dobrych, choć relatywnie tanich produktów zalicza się również jogurt brzoskwiniowy Fruvita Wyśmienity (1,05 zł za 150 g). Ma co prawda dość krótki skład, ale dostarcza sporych ilości cukru i tylko 4 procent owoców. Zdecydowanie lepszym wyborem będą na przykład jogurty z serii Fruvita Pure.

