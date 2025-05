Dodaj to do kawy, a zamieni się w turbospalacz tłuszczu. Zadziała też jak tarcza dla serca

Większość osób dorzuca do kawy cukier. To jednak jeden z najgorszych możliwych dodatków. Sprawia, że „mała czarna” traci większość swoich cennych właściwości. Dietetyk dr Bartek Kulczyński radzi, by zastąpić niezdrową przyprawę innym produktem. Ta prosta zmiana przynosi wiele rozmaitych korzyści. Wzmaga prozdrowotne działanie kofeinowego naparu i wzbogaca jego smak. Ten prosty składnik znajdziesz praktycznie w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Wiele osób ma go kuchni, ale nie wykorzystuje w pełni drzemiącego w nim potencjału. Zobacz, co zrobić, by uniknąć tego błędu.

Co dodać do kawy, by wzmocnić jej właściwości?

Dietetyk dr Bartek Kulczyński poleca wzbogacić „małą czarną” o zielony kardamon. Ta przyprawa znajduje w kuchni szerokie zastosowanie. Świetnie pasuje zarówno do dań wytrawnych, jak i deserów. Mało kto dodaje ją jednak do kawy. A szkoda, bo może ona znacznie wzmocnić prozdrowotne działanie napoju i zamienić go w turbospalacz tłuszczu. Kardamon, podobnie jak kofeina zawarta w kawie, jest uznawany za termogenik. Mianem tym określa się substancje i produkty, które pobudzają proces wytwarzania ciepła przez organizm, czyli termogenezę. W efekcie dochodzi do zwiększenia wydatku energetycznego. To z kolei skutkuje szybszym spalaniem kalorii.

Lista korzyści, jakie niesie za sobą dodawanie kardamonu do kawy nie kończą się jednak na wspomaganiu odchudzania. Ta przyprawa ma znacznie więcej zalet niż się wydaje. Zwrócił na nie uwagę dr Bartek Kulczyński w jednym z materiałów opublikowanych w sieci. Wskazany produkt obniża stężenie glukozy we krwi. Zwiększa wrażliwość komórek naszego ciała na działanie insuliny, a tym samym zmniejsza ryzyko rozwoju insulinooporności.

Muszę też powiedzieć o tym, że, podobnie jak kawa, kardamon wpływa pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy. A to głównie dlatego, że przyprawa ta ma wyjątkową zdolność do redukcji stężenia trójglicerydów we krwi. [...] Stosowanie kardamonu wiąże się z obniżeniem poziomu trójglicerydów nawet aż o 20 mg/dl [miligramów na decylitr – przyp. red], co oznacza bardzo wysoką skuteczność działania. A jak wiadomo utrzymujący się podwyższony poziom trójglicerydów w naczyniach krwionośnych prowadzi do wielu zaburzeń układu krążenia – dodaje ekspert.

Ponadto kardamon wykazuje właściwości hipotensyjne (obniża ciśnienie krwi). Wspomaga pracę wątroby i zmniejsza stłuszczenie tego narządu. Łagodzi też stany zapalne tkanek. Wzmacnia odporność i wspiera organizm w walce z bakteriami, wirusami oraz innymi szkodliwymi drobnoustrojami.

Jak przygotować kawę z kardamonem?

Wystarczy zaparzyć „małą czarną” i dodać do niej szczyptę kardamonu. Ilość przyprawy należy dostosować do indywidualnych upodobań. Najlepiej zacząć od mniejszych porcji. W razie potrzeby zawsze można je zwiększyć. Warto przy tym pamiętać, że omawiany składnik ma dość intensywny smak i aromat. Najlepsza kawa z kardamonem to taka, która nie zawiera żadnych innych dodatków, takich jak na przykład cukier, śmietanka, mleko czy słodkie syropy.

Czytaj też:

Dietetyk: połącz serek wiejski z tymi dodatkami. Twoje serce i mózg ci podziękująCzytaj też:

Zaskoczy cię, co poleca dietetyk z Biedronki. Te zdrowe przekąski kosztują grosze i smakują obłędnie