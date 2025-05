Te produkty mają „tony” ukrytego cukru. Ekspert: to tragedia, że ludzie to kupują

Podczas codziennych zakupów często kierujemy się swoimi przyzwyczajeniami – sięgamy po te same produkty, które dobrze znamy i lubimy. Rzadko zastanawiamy się nad ich dokładnym składem, ufając reklamom. Tymczasem wiele popularnych artykułów spożywczych, nawet tych pozornie „zdrowych”, może zawierać zaskakująco dużo cukru. Nieświadomie więc spożywamy go znacznie więcej, niż zalecają specjaliści, co może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Te produkty zawierają bardzo dużo cukru

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie wymienił kilka produktów, których lepiej nie spożywać, ponieważ zawierają bardzo dużo „ukrytego” cukru. A więc kupując je zazwyczaj zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodzimy naszemu organizmowi.

Te produkty zawierają dosłownie tony ukrytego cukru – zaczął specjalista.

Jako pierwszą rzecz ekspert wymienił „Milk Espresso”.

W tym smacznym i pięknym „Milk Espresso” jest aż 26 gramów cukru. Moi drodzy, wypijcie sobie zwykłą, czarną kawę zamiast pić ten napój. To jest tragedia – wyjaśnił ekspert.

Kolejnym wymienionym przez dietetyka produktem jest „Mokate Cappuccino”, które jest sprzedawane w saszetkach.

Taka saszetka ma 20 gramów i 14 gramów cukru z tego. To jest po prostu komedia, że to jest sprzedawane i że ludzie to kupują i to piją. To jest tragedia – podsumował dietetyk.

Kolejnym produktem, który specjalista „wziął pod lupę” jest napój roślinny „Inne Nie Mleko” marki „Go Vege”. Dietetyk wyjaśnił, że ma on 7,5 gramów cukru na 100 ml. Ekspert radzi nie wkładać do koszyka również batona „F**king Protein” marki „Allnutrition”. Wyjaśnił, że składa się on w prawie 30 procentach z cukru. Dietetyk odradza także płatki śniadaniowe „Choco muszelki” marki „Lubella”, ponieważ mają 75 gramów węglowodanów.

Także 75 procent z tego produktu ostatecznie wchłonie się jako cukier do organizmu prawdopodobnie – powiedział ekspert.

Jakie produkty wybierać?

Wybierając produkty spożywcze w sklepie, warto zwracać szczególną uwagę na ich skład, ponieważ wiele z nich zawiera ukryty cukier, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się zdrowe. Kluczem do świadomych zakupów jest dokładne czytanie etykiet – nie tylko tabeli wartości odżywczych, ale przede wszystkim listy składników. Im krótszy i bardziej zrozumiały skład, tym lepiej. Unikaj produktów, w których cukier (lub jego zamienniki, jak glukoza, syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna) znajduje się wysoko na liście składników.

