To największy błąd podczas gotowania makaronu. Zły smak to dopiero początek przykrych konsekwencji

Makaron jest idealną podstawą zarówno dla bardzo wykwintnych potraw, jak i tych szalenie prostych i szybkich. Można go podawać na różne sposoby, z ulubionymi dodatkami i przyprawami. Jest też obowiązkowym elementem wielu zup. W takich potrawach najważniejszą rolę odgrywa więc dobrze ugotowany makaron. Tłumaczymy, jak to zrobić, by był niezwykle smaczny, ale też nie stracił swoich wartości odżywczych.

Jak ugotować makaron, żeby był najzdrowszy?

Gotowanie makaronu dla wielu z nas jest dziecinnie proste, robimy to wręcz automatycznie. Pojawia się jednak pytanie: czy na pewno dobrze? Okazuje się, że w bardzo prosty sposób można go popsuć. Najczęstszym błędem jest zbyt długie gotowania makaronu. W sposób negatywny wpływa ono nie tylko na smak i sprężystość, ale również na jego wartość odżywczą. Najlepszy jest makaron al dente (czyli taki, który jest jeszcze lekko twardy), ponieważ ma niższy indeks glikemiczny w porównaniu z makaronem bardziej rozgotowanym. Warto pamiętać też o tym, że Włosi, czyli mistrzowie tej potrawy, przygotowują makaron tylko w ten sposób – dobrze jest więc brać z nich przykład.

Tak ugotowany makaron pozostaje cudownie sprężysty. Należy go gotować od 5 do 12 minut. Różnica w czasie zależy od grubości makaronu oraz rodzaju mąki, z którego został on zrobiony. Przykładowo: makaron typu spaghetti będzie potrzebował mniej czasu na ugotowanie się niż na przykład makaron penne. Z kolei makaron, który jest zrobiony z mąki razowej, będzie wymagał dłuższego gotowania niż ten przygotowany z niższego typu mąki. Najlepiej wiec sugerować się informacją podaną na opakowaniu. Po upływie 5 minut możecie wyciągnąć też jeden makaron i po prostu go spróbować – jest to najlepsza metoda na sprawdzenie jego twardości.

Inne błędy podczas gotowania makaronu

Zbyt długie gotowanie makaronu nie jest jednak jedynym błędem. Złym nawykiem jest też odcedzanie makaronu „do sucha”. Wtedy traci on swoją lepkość, a w konsekwencji sos nie przylega do niego odpowiednio. Pamiętajcie, że nie powinno się również płukać makaronu, ponieważ w ten sposób pozbawiacie go skrobi, która jest naturalnym „klejem” do sosu, z którym podajecie makaron. Ważne jest również, by ugotowany makaron był natychmiast połączony z sosem – dzięki temu cała potrawa będzie mieć idealny smak i wspaniałą konsystencję.

Kolejny błąd polega na gotowaniu makaronu w zbyt małej ilości wody – podczas gotowania makaron musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania się w garnku (pamiętajcie, że pod wpływem gorącej wody nieco zwiększa on swoją objętość). Dodatkowo ważne jest, by nie mieszać ze sobą różnych rodzajów makaronu. Jeśli w każdy z opakowań została wam resztka – nie róbcie miksu, ponieważ jeden rodzaj makaronu może się za bardzo rozgotować, a drugi pozostanie niedogotowany. Koniecznie sprawdźcie też, jak jeść makaron i nie przytyć.

