Wrzucam składniki do jednego garnka i mam obiad na kilka dni. To ekspresowe danie smakuje każdemu

Gdy chcemy przygotować szybki obiad, zazwyczaj stawiamy na „gotowce” ze sklepu. One jednak nie są ani smaczne, ani zdrowe. Warto więc sięgnąć po przepis na pożywny obiad, który przyrządzicie w mgnieniu oka. Co więcej, zrobicie go w jednym garnku, więc nie musicie martwić się górą naczyń do umycia. Polecamy wam przepis na chłopski garnek, czyli proste i szybkie danie, idealne na obiad dla całej rodziny. Niektórym z pewnością przypomni czasy dzieciństwa, ponieważ ta potrawa jest znana również wśród naszych mam i babć.

Jak przygotować chłopski garnek? Szybki przepis

Chłopski garnek to idealna propozycja na sycący obiad. Możecie zrobić odrobinę więcej tej potrawy – wtedy nie będziecie musieli zaprzątać sobie głowy gotowaniem przez kolejne dni. Dodatkowo to danie będzie idealne dla miłośników typów polskich smaków. Gwarantujemy, że każdy sięgnie po dokładkę.

Przepis: Chłopski garnek Przygotowanie tego dania jest nie tylko szybkie, ale też dziecinnie proste Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 łyżki oliwy lub oleju

1 cebula

150 g parzonego boczku

300 g kiełbasy lub innego mięsa

500 ml bulionu

3 ziemniaki

1 łyżka majeranku

1 łyżeczka papryki sproszkowanej

odrobina zmielonego pieprzu

1/2 czerwonej papryki

1/2 szklanki przecieru pomidorowego Sposób przygotowania Smażenie cebuli i boczkuNajpierw do szerokiego garnka wlejcie oliwę, a następnie dodajcie obraną i pokrojoną w kostkę cebulę i pokrojony w kostkę parzony boczek. Całość smażcie na średnim ogniu przez około 7 minut, mieszając co jakiś czas. Róbcie to do momentu, aż boczek się zarumieni, a cebula zeszkli. GotowanieDodajcie w międzyczasie tez pokrojoną w plasterki kiełbasę (lub inne mięso), a także pokrojone w kostkę ziemniaki, paprykę w proszku i majeranek. Całość zalejcie gorącym bulionem. Garnek przykryjcie przykrywką i gotujcie wszystko do momentu, aż ziemniaki będą miękkie. Dodajcie później pokrojoną paprykę, wymieszajcie i gotujcie jeszcze przez 5 minut. Dodanie przecieruNa koniec wlejcie przecier, doprawcie solą. Całość gotujcie jeszcze przez około 3 minuty.

Ogromnym plusem takiego chłopskiego garnka jest łatwość jego przygotowania – zajmuje to naprawdę niewiele czasu, a więc idealnie sprawdzi się dla zabieganych osób, które lubią smacznie zjeść. Takie danie możecie podawać jako samodzielny posiłek, ale doskonale skomponuje się też ze świeżym pieczywem czy kluskami śląskimi.

Jak przyspieszyć gotowanie obiadu? Ciekawe pomysły

Doskonałym sposobem na to, by przyspieszyć robienie obiadu (ale też innych posiłków) są dania jednogarnkowe. Zazwyczaj wystarczy pokroić, a następnie podsmażyć lub ugotować wszystkie składniki. Jest to też idealny patent w sytuacjach, gdy w lodówce zalegają wam niewykorzystane produkty. Możecie przygotować też makarony z szybkimi i prostymi sosami czy kaszotto, którego głównym składnikiem jest kasza. Ciekawą opcją jest także przyrządzenie różnego rodzaju zapiekanek – na przykład zapiekanki ziemniaczanej z kiełbasą, której smak pokocha każdy. Jeśli z kolei macie ochotę na ekspresowe danie, które smakuje jak z najlepszej restauracji – zróbcie risotto z kalafiora.

Jeśli macie naprawdę ograniczony czas – możecie użyć gotowych składników, takich jak przegotowane półprodukty czy gotowe sosy. Świetnym sposobem, by ułatwić sobie pracę, jest też wykorzystanie mrożonych warzyw – takie gotowe mieszanki znajdziecie niemal w każdym supermarkecie (są one też dość tanie). Jeśli do waszego posiłku dodajecie pieczone warzywa – zamiast przygotowywać klasyczne ziemniaki gotowane w wodzie, możecie je również upiec w tym samym czasie w piekarniku. Z kolei jeśli potrzebujecie na przykład ryżu i kaszy – możecie ugotować je razem w jednym garnku. Dodatkowo w trakcie gotowania dania głównego warto przygotować przystawki lub sałatkę, aby maksymalnie wykorzystać czas.

Czytaj też:

Mieszam makaron z 3 składnikami, a moja rodzina szaleje. Ten szybki obiad mąż chwali jak żaden innyCzytaj też:

Te kotlety to mój pomysł na szybki i prosty obiad. Składnikiem nr 1 wcale nie jest mięso