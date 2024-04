To ekspresowe danie makaronowe robię z 3 składników. Przepis na obłędnie pyszny obiad w 20 minut

Gdy nie mam czasu na gotowanie, często sięgam po przepisy rodem z włoskiej kuchni. Dzisiaj chcę podzielić się z wami pomysłem na szybki makaron z obłędnie pysznym sosem Alfredo. Ten dodatek do pasty powstał najprawdopodobniej w Rzymie około roku 1907. Choć od tego czasu minęło ponad 115 lat, to jego popularność nie słabnie. Wręcz przeciwnie. Zresztą trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę wszystkie jego zalety, takie jak: prosty skład, łatwość i szybkość wykonania. No i ten kremowy smak.

Jak zrobić makaron z sosem Alfredo?

To ekspresowe danie makaronowe, które nie wymaga wiele wysiłku. Wystarczy połączyć ze sobą trzy składniki, by stworzyć pyszny, sycący i pożywny posiłek dla całej rodziny. W oryginalnym przepisie występuje makaron fettuccine. Ma kształt długich, wąskich wstążek o szerokości 1 centymetra. Możesz go jednak swobodnie zastąpić innym rodzajem makaronu, na przykład rurkami, świderkami czy muszelkami. Do przygotowania tego dania możesz wykorzystać również resztki makaronu z poprzedniego dnia. Dzięki temu zrobienie obiadu zajmie ci jeszcze mniej czasu.

Przepis: Makaron z sosem Alfredo To danie makaronowe zachwyca smakiem. W dodatku jest proste i szybkie w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 5 Składniki 400 g makaronu fettuccine

200 g masła

200 g tartego parmezanu

sól

pieprz Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotuj makaron al dente. Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odlej około 100 ml wody z gotowania makaronu do osobnego naczynia. Odcedź makaron i odstaw do przestygnięcia. Robienie sosuRozpuść masło na patelni. Dodaj parmezan. Mieszaj całość, dopóki ser się nie rozpuści. Gdy sos lekko zgęstnieje, dolej do niego wodę z gotowania makaronu. Ponownie wymieszaj składniki. Dopraw całość szczyptą soli i pieprzu. Na koniec przemieszaj całość i zmniejsz moc palnika lub płyty grzewczej. Łączenie składnikówDo sosu wrzuć ugotowany wcześniej makaron. Wymieszaj dokładnie oba składniki. Sos powinien pokryć całą powierzchnię makaronu. Trzymaj danie na kuchence lub płycie grzewczej jeszcze przez 3-4 minuty. Podawanie daniaGotowy makaron z sosem Alfredo przełóż na talerze. Możesz posypać poszczególne porcje startym parmezanem lub posiekaną natką pietruszki. Możesz jednak śmiało pominąć ten krok.

Rada: jeśli chcesz możesz dodać do roztopionego masła, dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Dzięki temu sos zyska ciekawszy, bogatszy smak. Warto też poeksperymentować z przyprawami. Dobrze sprawdzi się nie tylko pieprz i sól, ale też odrobina gałki muszkatołowej.

Inne pomysły na ekspresowe dania i przekąski z makaronem

Jeśli szukasz innego pomysłu na wykorzystanie makaronu, sięgnij po przepis na penne ze szpinakiem. Możesz też przygotować błyskawiczny obiad za grosze z wykorzystaniem makaronu typu instant (z zupki chińskiej). Poza tym makaron świetnie sprawdza się jako składnik sałatek. Połącz go z ulubionymi warzywami. Dzięki temu w mgnieniu oka stworzysz pyszną i sycącą przekąskę.

