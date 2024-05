Ta odmiana cebuli jest najzdrowsza. Działa przeciwnowotworowo, ale to dopiero początek korzyści

Cebula to nieodzowny składnik wielu dań, nadający niepowtarzalnego smaku i aromatu. Jej uniwersalność sprawia, że jest używana w różnorodnych potrawach, od zup po sałatki, a także w daniach głównych oraz jako dodatek, na przykład do kanapek. Dzięki swojemu charakterystycznemu smakowi cebula nadaje potrawom wyrazistości. Może być także podstawą do przygotowania aromatycznych sosów i marynat. Niezależnie od sposobu przyrządzenia, cebula jest niezastąpionym składnikiem, który wzbogaca wszystkie dania. To jednak nie wszystko, ponieważ jej jedzenie jest bardzo zdrowe – warto więc, by znalazła się na stałe w naszym menu.

Która cebula jest zdrowsza: biała czy czerwona?

Niemal każdy z nas wie, że cebula ma działanie prozdrowotne. Niektórzy mogą się jednak zastanawiać, która cebula jest zdrowsza: biała czy czerwona? Choć jedzenie obu z nich działa korzystnie na nasz organizm, to czerwona cebula charakteryzuje się między innymi większą ilością błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych (zawiera również nieznacznie więcej kalorii). To właśnie czerwona cebula uważana jest za najzdrowszą z uwagi na to, że jest najbogatsza w składniki odżywcze.

Cebula działa między innymi przeciwnowotworowo. Wynika to z zawartości takich składników jak przeciwutleniacze, kwercetyna, ale też antocyjany. Te ostatnie to naturalne barwniki, których czerwona cebula ma znacznie więcej w porównaniu do białej. Czerwona cebula wypada też korzystniej w kwestii ilości antyoksydantów. Ma ona również więcej związków organicznych, które mają działanie przeciwgrzybicze, antybakteryjne i przeciwwirusowe. Koniecznie sprawdźcie, jakie są inne zalety czerwonej cebuli.

Jakie są inne właściwości zdrowotne cebuli?

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystkie rodzaje cebuli wspierają nasze zdrowie. Bioaktywne składniki zawarte w cebuli poza właściwościami przeciwnowotworowymi mają też właściwości przeciwcukrzycowe, a do tego cebula dobrze działa na układ sercowo-naczyniowy. Badania wykazały korzystny wpływ cebuli w kontrolowaniu dyslipidemii (która jest głównym czynnikiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych). Co więcej, warzywo to zawiera fruktooligosacharydy, które są prebiotykami. W konsekwencji stymulują wzrost mikroflory jelitowej i poprawiają trawienie.

Cebula jest bogata także przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki, przez co jej jedzenie może zapobiegać chorobom wywołanym stresem oksydacyjnym. Pamiętajcie jednak, że nadmierne spożycie cebuli może prowadzić do różnego rodzaju skutków niepożądanych, takich jak wzdęcia, nudności, bóle brzucha czy problemy trawienne. Warto włączyć to warzywo do swojej diety przygotowują na przykład syrop z cebuli – będzie idealny na przeziębienia.

