Wcinam te małe listki, a kilogramy lecą w dół jak szalone. To najzdrowsze warzywo na świecie

Rukiew wodna to roślina, która wyróżnia się nie tylko swoim smakiem, ale także wartościami zdrowotnymi. Jej jedzenie doskonale działa na nasz organizm. Jest to roślina z rodziny kapustowatych, podobnie jak na przykład brokuły, jarmuż, kapusta czy kalafior. Ma charakterystyczny ostry zapach oraz lekko piekący i gorzkawy smak. Jako dodatek wspaniale jednak pasuje do wielu potraw. Warto więc, by na stałe zagościła na naszych talerzach.

Po rukiew wodną warto sięgać podczas odchudzania

Rukiew wodna zawiera niską ilość kalorii – jest to jedynie 11 kcal w 100 gramach, co czyni ją świetnym dodatkiem do diety dla osób, które chcą pozbyć się dodatkowych i niechcianych kilogramów. Zawiera też błonnik, który wpływa na nasze uczucie sytości, powodując, że dłużej nie czujemy się głodni – nie kusi nas więc wtedy, by sięgać po wysokokaloryczne i niezdrowe przekąski. Dodatkowo spożywanie rukwi wodnej korzystnie wpływa na proces przemiany materii, co również jest istotne w trakcie odchudzania. Te małe listki o świeżym smaku i chrupiącej konsystencji idealnie nadają się więc jako składnik różnego rodzaju sałatek lub dodatek do kanapek. Możecie je też dodać do koktajlu, który jest dobrym pomysłem na szybki i niskokaloryczny posiłek podczas odchudzania.

Pamiętajcie, że z uwagi na tak doskonałe działanie zdrowotne jest to idealne warzywo dla osób na diecie odchudzającej, podczas której szczególnie ważne jest, by dostarczać do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Rukiew wodna to prawdziwa bomba witaminowa

W 2023 roku Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób i Prewencji uznało, że rukiew wodna to najzdrowsze warzywo na świecie. Rukiew wodna to bogactwo cennych dla naszego organizmu witamin, minerałów i innych składników. Zawiera między innymi: potas, wapń, magnez, cynk, mangan, żelazo, fosfor, sód, miedź, selen. Dodatkowo jest doskonałym źródłem witaminy K, A, C, E, a także witamin z grupy B.

Warzywo to może mieć również działanie przeciwnowotworowe, ponieważ zawiera izotiocyjaniany i jest źródłem związków indolowych – wspierają one syntezę enzymów odtruwających, które mogą między innymi hamować rozwój komórek nowotworowych. Z uwagi na to, że rukiew wodna jest prawdziwą bombą witaminową, to jest wskazana dla osób, które borykają się z awitaminozą. Duża zawartość witaminy C sprawia, że dzięki jedzeniu tego warzywa podnosi się nasza odporność, ale to nie wszystko. Z uwagi na niski indeks glikemiczny spożywanie rukwi wodnej może również przyczyniać się do stabilizacji poziomu glukozy we krwi. Rukiew wodna ma także właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, ochronnie działa również na układ sercowo-naczyniowy.

