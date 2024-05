Jak ugotować idealne jajko w koszulce? Stosuję te 3 zasady i zawsze wychodzi „na medal”

Jajka to jeden z najchętniej używanych składników do przygotowania śniadania lub kolacji. To nie tylko smaczna, ale i zdrowa opcja, bogata w białko, witaminy i minerały. Dodatkowo jajka są łatwe i szybkie w przyrządzeniu, co sprawia, że są idealnym wyborem na każdą porę dnia. Można podawać je na wiele sposobów – smażone, gotowane na twardo lub miękko, ale także pod postacią omleta czy jajecznicy. Niektórzy są też miłośnikami jajek w koszulkach. Podczas ich przygotowania trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Jak zrobić idealne jajka w koszulkach?

Jajka w koszulce są jedną z najlepszych form przygotowania jajek. Gotuje się je na wolnym ogniu do momentu ścięcia białek, przy jednoczesnym zachowaniu płynnego żółtka, które po przekrojeniu cudownie rozpływa się na grzance lub talerzu. Nie każdemu jednak udaje się uzyskać taki właśnie efekt. Gwarantujemy jednak, że jest to prostsze, niż może się wam wydawać – wystarczy, że będziecie przestrzegać trzech kluczowych zasad, a wasze jajka w koszulce wyjdą perfekcyjne za każdym razem.

Pierwsza zasada polega na wcześniejszym ogrzaniu jajka do temperatury pokojowej. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób nie spowodujecie, że zadziała na nie zbyt duża różnica temperatury. W przeciwnym razie zacznie zbyt szybko się ścinać i białko będzie nierówne. Nie wpływa to na smak jajka w koszulce, ale na jego wygląd, który też jest przecież istotny. Druga reguła dotyczy tego, by wybrać jak najświeższe jajka. Zobaczcie, jak sprawdzić, czy jajka są świeże.

O czym pamiętać, przygotowując jajko w koszulce?

Kolejna reguła przygotowania idealnych jajek w koszulce dotyczy wody. Zanim włożycie jajko do niej – musicie ją najpierw posolić. Warto również dodać łyżkę octu (możecie użyć na przykład octu jabłkowego, ale też soku z cytryny) – jest to istotne, ponieważ kwas, który jest zawarte w occie, sprawi, że białko nie będzie się „rozpływać”, ale nabierze takiej formy, jak powinno. W skrócie: pomoże mu szybciej się ściąć. Jajka warto też wcześniej wbić do małej miseczki lub filiżanki – w ten sposób będzie wam łatwiej dodać je do wody. Zanim jednak to zrobicie, warto zamieszać wodę łyżką, tworząc w ten sposób delikatny wir. Pamiętajcie też, że przygotowanie perfekcyjnego jajka w koszulce wymaga praktyki.

Jajka w koszulce możecie podawać na tostach lub na przykład kromce ciemnego pieczywa. Będą też świetnie smakować i dobrze wyglądać zaserwowane „solo”, jedynie z solą i pieprzem. Doskonale komponują się również z pokrojonym szczypiorkiem czy plastrem chrupiącego boczku. Świetnie smakują też ze szparagami czy awokado. Warto wiedzieć także, jaki jest najzdrowszy sposób jedzenia jajek.

