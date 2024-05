Mieszam jajka, otręby i ten leki serek, a później smażę. W 10 minut mam śniadanie marzeń

Omlety to doskonały pomysł na śniadanie, ponieważ są szybkie w przygotowaniu i można nimi też porządnie zaspokoić apetyt, dzięki czemu będziemy mieć energię na cały poranek. Omlety są bogate w białko, co pomaga w utrzymaniu uczucia sytości przez dłuższy czas, przez co stanowią idealne paliwo na początek dnia. Można je podawać zarówno na słono, z dodatkiem warzyw, sera czy szynki, jak i na słodko na przykład z dżemem, jogurtem naturalnym i świeżymi owocami. Omlety to także świetny sposób na wykorzystanie pozostałości z lodówki, ponieważ można do nich dodać różnorodne składniki, które akurat mamy pod ręką. Jest to między innymi serek wiejski, który sprawi, że danie to dosłownie będzie rozpływać się w ustach.

Jak zrobić omlet z serkiem wiejskim? Prosty przepis

Taki omlet z serkiem wiejskim zaspokoi nawet najbardziej wymagające podniebienia. Co więcej, większość potrzebnych składników z pewnością znajdziecie w swojej szafce kuchennej lub lodówce. Podstawę stanowią oczywiście jajka i serek wiejski, ale warto dodać również otręby lub płatki owsiane – zawierają one dużo błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się dłużej syci. Warto również dodać do całości odrobinę cynamonu, który sprawi, że omlet będzie jeszcze bardziej aromatyczny.

Przepis: Omlet z serkiem wiejskim Ten omlet jest obłędnie smaczny, puszysty i prosty w przygotowaniu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki szczypta cynamonu

2 łyżki otrębów owsianych

200 g serka wiejskiego

2 jajka

1 łyżeczka oleju kokosowego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNa początku zmiksujcie jajka z połową serka wiejskiego, otrębami, a także cynamonem. SmażenieRozgrzejcie olej kokosowy na patelni, a następnie wylejcie na niego przygotowaną masę jajeczną. Omlet smażcie z obu stron do momentu, aż będzie apetycznie zarumieniony. Podawanie omletaWyłóżcie omlet na talerz, posmarujcie pozostałą częścią serka wiejskiego. Następnie złóżcie omlet na pół i podajcie ze swoimi ulubionymi owocami.

Jeśli jesteście na diecie, to koniecznie spróbujcie przygotować fit omlet bananowy lub dietetyczny omlet z otrębami owsianymi.

Z czym podawać omlet na słodko?

Omlety podawane w wersji słodkiej stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych omletów. Ta opcja będzie idealnym wyborem dla osób lubiących słodkie smaki na początek dnia. Można je podawać z różnorodnymi dodatkami, takimi jak świeże owoce – na przykład truskawki, maliny, banany czy jabłka, które dodają świeżości i naturalnej słodyczy. Dodatkowo, do słodkich omletów pasują także posypki, syropy (klonowy, trzcinowy), a nawet bita śmietana czy jogurt grecki, które nadają im dodatkowego smaku i konsystencji. Chrupkości z kolei nadadzą posiekane orzechy włoskie, laskowe lub migdały. Możecie wykorzystać też różnego rodzaju kremy – na przykład czekoladowy lub toffi. Śmiało możecie dorzucić też suszone śliwki, morele lub rodzynki.

Czytaj też:

Superszybkie naleśniki robię bez grama mąki. Wystarczą 3 proste składnikiCzytaj też:

To najzdrowsze bułki, do koszyka wrzucam już tylko ten rodzaj. Sprawdźcie też, których się wystrzegać