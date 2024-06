Wspomaga walkę z otyłością i obniża cholesterol. Właśnie rusza sezon na ten owoc

Agrest to prawdopodobnie jeden z najbardziej niedocenianych owoców. Rzadko gości na polskich stołach. A szkoda. Warto włączyć go do jadłospisu, bo jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy. Jest prawdziwą bombą składników odżywczych, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Poza tym znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Można z niego zrobić wiele deserów. Świetnie smakuje też na surowo.

Jakie właściwości ma agrest?

Agrest zawiera wiele związków, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ma w swoim składzie między innymi magnez, żelazo, potas, fosfor, wapń i mangan. Ponadto dostarcza 20 razy więcej witaminy C niż pomarańcza. Związek ten jest silnym przeciwutleniaczem. Chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Uszczelnia ściany naczyń krwionośnych. Spowalnia procesy starzenia i zmniejsza stany zapalne tkanek. W dodatku sprzyja regeneracji komórek. Uczestniczy w syntezie kolagenu. Obniża poziom „złego cholesterolu”, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy oraz innych chorób układu krążenia.

Silne właściwości antyoksydacyjne wykazują również inne związki zawarte w agreście. Chodzi między innymi o kwas elagowy i kumarynowy, które wspierają pracę układu nerwowego. Przeprowadzane badania dowodzą, że mogą one odegrać bardzo ważną rolę w unieszkodliwianiu enzymów odpowiedzialnych za namnażanie się i rozwój komórek nowotworowych. Ich działanie polega również na hamowaniu mutacji zachodzących w komórkach i usprawnianiu procesu detoksykacji (oczyszczania) organizmu.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że agrest jest źródłem błonnika. To włókno pokarmowe pozytywnie wpływa na pracę układu trawiennego. Wiąże wodę w żołądku, przez co pęcznieje i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Tym samym niweluje chęć podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski. W efekcie sprzyja kontrolowaniu wagi i odchudzaniu. Pośrednio zmniejsza więc ryzyko wystąpienia otyłości oraz wielu innych schorzeń spowodowanych nadmierną masą ciała.

Co można zrobić z agrestu?

Na bazie agrestu można przygotować różnego rodzaju napoje (soki, koktajle, kompoty, nalewki itp.). Owoc świetnie sprawdza się też jako składnik ciast i deserów. Warto zrobić z niego przetwory na zimę. Dżem z agrestu doskonale pasuje do racuchów, naleśników czy gofrów. Jest też idealnym smarowidłem do kanapek. Poza tym nie wymaga wiele pracy.

Jak zrobić dżem z agrestu?

Mój przepis na dżem z agrestu ma tylko 3 proste składniki. Robię go bez dodatku żelfixu.

Przepis: Dżem z agrestu To idealny dodatek do kanapek, naleśników, racuchów i innych placuszków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg agrestu

50 ml soku z cytryny

300 g cukru

190 ml wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj dokładnie agrest i usuń szypułki z owoców. Robienie dżemuWlej do garnka wodę i dosyp cukier i całość zagotuj. Gdy powstanie syrop, dorzuć kolejne składniki, czyli agrest i sok z cytryny. Gotuj całość do momentu aż owoce popękają, skórka się rozgotuje i większość wody wyparuje, a dżem nabierze pożądanej konsystencji. Może to zająć około godziny.

Wskazówka: Gorący dżem przełóż do wyparzonych i osuszonych słoików. Dobrze je zakręć, a następnie umieść na ściereczce do góry dnem i pozostaw do całkowitego wystudzenia. Słoiczki możecie również zapasteryzować.

Dżem z agrestu można przygotować również bez dodatku cukru. Owoce mają jednak dość kwaśny i cierpki smak, za którym nie każdy przepada. Jeśli chcesz zrezygnować z używania substancji słodzących, a jednocześnie nieco ulepszyć smak przetworów, przygotuj dżem na bazie agrestu połączonego z innymi owocami, na przykład truskawkami lub jagodami. Jak sprawdzić, czy dżem jest gotowy? Jest na to prosty patent. Wystarczy umieścić odrobinę na talerzu i poczekać aż wystygnie, a potem przechylić naczynie. Jeżeli dżem zacznie ściekać, to znak, że musi pogotować się dłużej.

