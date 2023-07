Agrestówka obniża poziom cholesterolu. Przygotuj nalewkę wg tego przepisu

Agrest występuje w kilku odmianach, które różnią się kolorem i smakiem owoców oraz ich właściwościami. Nie bez znaczenia jest to, której odmiany agrestu używamy do przygotowania agrestówki. Przepis, który polecamy, opiera się na zielonym agreście (Resistenta), dojrzewającym w pierwszej połowie lipca. Ma bardzo smaczne, winno-słodkie owoce, które odpowiadają za charakterystyczny smak nalewki. Dla podniesienia smaku agrestówki warto też dodać do niej laskę wanilii oraz imbir. Imbir zalecany jest również ze względu na korzystne działanie dla zdrowia, m.in. przeciwzapalne, antywirusowe i antybakteryjne.

Moc nalewki z agrestu zależy od proporcji i rodzaju dodanego alkoholu. Można przyrządzić ją na wódce, na spirytusie lub połączyć oba alkohole. O słodkości napoju decyduje smak owoców oraz ilość dodanego cukru lub miodu. Przygotowanie agrestówki nie jest trudne, ale wymaga czasu. Jej smakiem można cieszyć się dopiero po kilku miesiącach. Ale warto poczekać, bo oprócz walorów smakowych, ma też szereg właściwości zdrowotnych.

Przepis: Agrestówka Po wypiciu nalewki możesz wykorzystać także owoce. Stanowią doskonały dodatek do ciast i deserów. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 20 Składniki 1kg dojrzałego zielonego agrestu

½ l spirytusu

½l wódki

½ kg cukru

cukier waniliowy

1- 2 łyżeczki startego imbiru Sposób przygotowania Przygotuj owoceAgrest umyj, odetnij ogonki i wrzuć do słoja. Owoce należy lekko nagnieść. Zalej je wódką i spirytusem. Odstaw na miesiąc. Zlej alkohol z owocówPo miesiącu trzeba zlać alkohol, a owoce zasypać cukrem, cukrem waniliowym i dołożyć imbir. Odczekać kolejny miesiąc. Wymieszaj obie nalewkiOdcedź nalewkę słodką od owoców i wymieszaj z nalewką wytrawną. Wlej do butelki i szczelnie zakorkuj. Odstaw na dwa miesiące, aby dojrzała.

Jakie działanie ma agrestówka?

Prozdrowotne działanie argestówka zawdzięcza zawartym w niej owocom agrestu. Oprócz wyjątkowego, charakterystycznego smaku, dostarczają wiele witamin, m.in.: C, A, E i z grupy B oraz składników mineralnych, wśród nich: potas, magnez, wapń oraz miedź. Owoce agrestu są też źródłem związków bioaktywnych, które wykazują właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Do takich związków zaliczane są m.in. polifenole, które, jak wskazują badania, zapobiegają rozwojowi miażdżycy i obniżają poziom „złego” cholesterolu. Działanie to wzmacnia zawarty w owocach błonnik. Wśród właściwości agrestu i przetworów z tych owoców, w tym nalewki, warto wymienić również korzystny wpływ na trawienie, działanie przeciwzapalne oraz obniżające ciśnienie krwi.

Kto nie powinien pić nalewki z agrestu?

Agrestówka to napój alkoholowy, więc nie powinny spożywać jej dzieci ani kobiety w ciąży. Nie jest t wskazany dla osób z chorobami dwunastnicy i wrzodami żołądka, zapaleniem jelit i okrężnicy oraz z chorobami nerek. Osoby zdrowe mogą pić ją, ale z umiarem, około 30 ml (czyli jednego małego kieliszka) dziennie.

