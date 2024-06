Sięgnij po tego pogromcę tłuszczu i patrz, jak waga leci w dół. Kosztuje mniej niż 10 zł

Czarna soczewica, zwana również belugą, to roślina strączkowa uprawiana w wielu regionach świata. Nie cieszy się jednak tak dużą popularnością, jak fasola, groch, bób, soja, ciecierzyca czy czerwona soczewica. A szkoda. Ma bowiem wiele cennych właściwości i wspiera walkę z nadprogramowymi kilogramami.

Jak czarna soczewica wspiera odchudzanie?

Czarna soczewica jest źródłem białka. Ten składnik odgrywa bardzo ważną rolę w procesie odchudzania. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i zapobiega podjadaniu. Zrzucanie nadprogramowych kilogramów wspiera również zawarty w beludze błonnik. To włókno pokarmowe, które nie ulega strawieniu. Wiąże wodę w żołądku i pęcznieje, hamując apetyt. Jednocześnie usprawnia perystaltykę jelit. W rezultacie przyspiesza przemianę materii i spalanie tłuszczu.

Jakie inne właściwości ma czarna soczewica?

Związki znajdujące się w czarnej soczewicy obniżają poziom „złego cholesterolu” w organizmie. Regulują też stężenie glukozy we krwi. Dodatkowo beluga ma niski indeks glikemiczny. Może być więc bezpiecznie spożywana przez osoby zmagające się z cukrzycą lub insulinoopornością. Bywa wykorzystywana w dietoterapii pacjentów z anemią (zawiera duże ilości żelaza oraz kwasu foliowego). Nie powinno jej też zabraknąć w jadłospisie kobiet spodziewających się dziecka.

Jak gotować czarną soczewicę?

Przyrządzenie czarnej soczewicy nie jest trudne. Nie musisz jej namaczać. Wystarczy, że przepłuczesz ziarenka pod bieżącą wodą przed gotowaniem, a potem wrzucisz je do garnka. Pamiętaj o zachowaniu odpowiednich proporcji – jedna część belugi na dwie części wody. Doprowadź całość do wrzenia, a potem zmniejsz moc palnika do minimum i trzymaj na kuchence jeszcze przez około 20-30 minut. W tym czasie czarna soczewica powinna zmięknąć i wchłonąć wodę. Jeśli chcesz ją posolić, zrób to pod sam koniec gotowania. W przeciwnym razie będzie twarda.

Beluga ma delikatny smak. Jeśli chcesz nadać jej charakteru, zalej ziarenka bulionem warzywnym. Możesz też dodać do gotującej się soczewicy liść laurowy, kilka ząbków czosnku, lubczyk, kolendrę, a także różnego rodzaju przyprawy, na przykład kminek. Szybko wchłania różnego rodzaju zapachy. To idealny dodatek do sałatek, pasztetów, gulaszy, a także zup. Możesz ją zmiksować i zrobić purée, kotleciki, sos do warzyw albo farsz do pierogów.

Czarna soczewica – przeciwskazania

Czarna soczewica jest bardzo zdrowa, ale to nie znaczy, że każdy może ją spożywać. Powinny na nią szczególnie uważać osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Trzeba też pamiętać, by włączać ją do diety stopniowo. Może bowiem powodować wzdęcia i inne dolegliwości gastryczne. Istnieje jednak sposób, by zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Wystarczy dodać do gotującej się belugi wspomniany wcześniej kminek, majeranek lub cząber.

Ile kosztuje beluga?

Czarną soczewicę możesz kupić w sklepach internetowych lub punktach ze zdrową żywnością, a także niektórych supermarketach. Jej cena oscyluje w granicach 8-14 złotych za 400 gramów. Koszt belugi w dużej mierze zależy od renomy oraz lokalizacji sklepu.

Czytaj też:

Mama zdradziła mi prosty trik na gotowanie bobu. Dzięki niemu jest jeszcze smaczniejszyCzytaj też:

Gdy znudzi się nam mizeria, sięgam po dwa proste składniki. W 10 minut robię rewelacyjną sałatkę