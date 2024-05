Gdy znudzi się nam mizeria, sięgam po dwa proste składniki. W 10 minut robię rewelacyjną sałatkę

Gdy nie mamy ochoty na mizerię, ale nadal chcemy zjeść lekką sałatkę, to wystarczy, że sięgnę dodatkowo po pęczek rzodkiewek oraz twarożek lub serek wiejski (czyli serek ziarnisty), który najczęściej mam w lodówce, bo zajadają się nim moje dzieci. Jeśli zależy mi na bardziej wyrazistym smaku sałatki, bo na przykład chcę podać ją do mięs z grilla, wtedy dodaję do niej jeszcze drobno posiekaną czerwoną cebulę.

Jak zrobić sałatkę z ogórków, rzodkiewki i twarożku?

Do sałatki, którą robię zamiast mizerii, zamiast zwykłej śmietany dodaję lekki i delikatny dressing. Nie przytłacza naturalnych smaków świeżych warzyw. Jego bazą jest jogurt naturalny, który możesz śmiało zastąpić jogurtem greckim. Uzyskasz wtedy bardziej kremową konsystencję.

Porada: Jeśli zamiast zwykłego twarożku używasz serka wiejskiego, to do warzyw dodaj same granulki, a z oddzielonej śmietanki przygotuj sos. Wtedy pomiń odpowiednią ilość jogurtu naturalnego w poniższym przepisie. Serek ziarnisty jest też trochę słodszy od zwykłego twarogu, dlatego możesz zmniejszyć ilość miodu w sosie lub całkiem z niego zrezygnować.

Przepis: Sałatka z ogórka, rzodkiewki i twarożku Ta sałatka jest idealna jako dodatek do obiadu, grillowanych dań lub jako lekki posiłek w ciepłe dni. Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 świeże ogórki

1 pęczek rzodkiewek

1 mała czerwona cebula

200 g twarożku Na sos: 1/2 szklanki naturalnego jogurtu

1 łyżeczka miodu

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku Dodatkowo: 1 łyżka siekanej natki pietruszki Sposób przygotowania Uszykowanie warzywWarzywa umyj. Ogórki cienko obierz i pokrój na półplasterki, a rzodkiewki pokrój w cienkie plasterki. Cebulę obierz i bardzo drobno posiekaj. W dużej misce połącz ogórki, rzodkiewki, cebulę oraz pokruszony twarożek. Delikatnie wymieszaj, aby wszystkie składniki się połączyły. Natkę pietruszki umyj, osusz ręcznikiem papierowym i posiekaj. Następnie dopraw sałatkę solą i pieprzem do smaku. Przygotowanie sosuW małej misce wymieszaj jogurt, sok z cytryny i miód. Mieszaj, aż miód całkowicie się rozpuści i składniki połączą się. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Wszystko dokładnie wymieszaj. Połączenie składnikówPolej sałatkę przygotowanym dressingiem jogurtowym i delikatnie wymieszaj, aby równomiernie pokryć wszystkie składniki.

Przed podaniem sałatki na stół możesz odstawić ją na pół godziny do lodówki. Warto zrobić to szczególnie w upale dni. Jej wierzch posyp posiekaną natką pietruszki lub inną zieleniną. Idealnie komponują się również koperek oraz szczypiorek.

Z czym podawać sałatkę?

Ta sałatka z ogórków, rzodkiewek i twarożku pasuje do wielu dań. Oto kilka propozycji, z czym możesz ją podawać:

Grillowane i pieczone mięsa – doskonale komponuje się z kurczakiem, wieprzowiną czy wołowiną.

Grillowane, pieczone i smażone ryby.

Jako dodatek do wegetariańskich opcji, takich jak burgery z ciecierzycy, kotlety warzywne czy falafele.

Jako część posiłku z różnego rodzaju świeżym pieczywem na śniadanie lub lekką kolację.

Może stanowić dodatek do pieczonych lub grillowanych ziemniaków.



