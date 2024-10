Wiele osób źle mrozi koperek. O pudełku po lodach powinniście zapomnieć, bo jest lepszy sposób

Koperek to aromatyczne zioło, które dodaje świeżości i wyjątkowego smaku wielu potrawom. Dobrze komponuje się zarówno z daniami mięsnymi, jak i warzywnymi. Świetnie podkreśla smak zup, sosów, sałatek. Jest to zioło, które często mrozimy na zimę. Dzięki temu możemy cieszyć się jego smakiem przez cały rok. Warto więc wiedzieć, jak zrobić to poprawnie, by zachować pełnię jego aromatu.

Jak nie powinniśmy mrozić koperku?

Jeśli koperek nie będzie zamrożony w odpowiedni sposób – może tracić swój smak, ale też brzydko pachnieć. Choć wydaje się, że zamrożenie koperku nie jest niczym trudnym, to wiele osób popełnia banalny błąd. Jest nim wkładanie koperku do plastikowego pojemnika, które jest przesiąknięte zapachem innych produktów. Plastik jest tworzywem, które łatwo chłonie zapachy, a w konsekwencji przechodzą one na jedzenie, które trzyma się w takich pojemnikach. Zrezygnujcie więc z opakowań po innych produktach spożywczych.

Mrożenie koperku w plastikowym pojemniku jest także złym pomysłem z uwagi na fakt, że jest tam zbyt wiele powietrza. W konsekwencji na gałązkach osiadają drobinki lodu. Plastikowe pudełka zostały przygotowane z myślą o konkretnych produktach i nie powinny być w nich przechowywane inne pokarmy. Jeśli chcecie mrozić koperek (lub inne produkty) w plastikowych pojemnikach – wybierzcie te przystosowane właśnie do tego.

Jak poprawnie mrozić koperek na zimę?

Dobrym rozwiązaniem z kolei jest mrożenie koperku w małych woreczkach – najlepiej sprawdzą się te strunowe. Możecie jednak wykorzystać też jednorazowe woreczki śniadaniowe. Pamiętajcie jednak, żeby porządnie je zawiązać, na przykład używając gumki recepturki. W przeciwnym razie koperek może rozsypać się w zamrażarce. Używając tej metody będziecie mieć pewność, że zioło nie wchłonie żadnych zapachów. Dodatkowo takie woreczki znacznie prościej będzie wam przechowywać w zamrażarce niż pudełka, które zajmują o wiele więcej miejsca.

Pamiętajcie również, że koperek przed mrożeniem trzeba odpowiednio przygotować – umyć, osuszyć, oberwać z łodyg i odrzucić nadpsute gałązki. Jeśli będziecie wyjmować taki koperek z zamrażalnika – róbcie to jak najszybciej, by nie zaczął się rozmrażać. Sprawdźcie też, jak zamrozić natkę pietruszki. Warto również wiedzieć, jakie nietypowe produkty można mrozić.

