To 5 najlepszych produktów dla twojego zdrowia. Dietetyk podaje proste sposoby na długie życie

Nasze ciało potrzebuje różnorodnych składników odżywczych, aby dobrze funkcjonować. Dodatkowo zdrowa dieta pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania otyłości, chorobom serca, cukrzycy i wielu innych schorzeń. Odpowiednie odżywianie się odgrywa więc kluczową rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zdrowa dieta powinna być zrównoważona, zawierać różnorodne składniki odżywcze i być częścią zdrowego stylu życia. Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie podpowiada, jak zadbać o swój organizm.

Co jeść, by cieszyć się dobrym zdrowiem?

Jedna z pacjentek zadała profesor Stachowskiej pytanie, co ona (czyli osoba udzielająca porad) robi, żeby nie chorować i mieć dobry stan zdrowia. Specjalistka wymieniła pięć rzeczy, które są dla niej bardzo ważne.

Po pierwsze, staram się bardzo regularnie jeść rośliny strączkowe. Głównie groch włoski, ale także soczewicę. Bardzo lubię i staram się je rzeczywiście jeść codziennie. Po drugie, jem bardzo dużo warzyw – bardzo często w tej chwili na śniadania gotuję warzywa i leję do tego dobrej jakości tłuszcz, czyli oliwę z oliwek. I to jest przecudowna rzecz. Po trzecie staram się jeść dobre białko, a to ze względu na moją masę mięśniową, czyli więcej białka w każdym posiłku (około 20-30 g białka) – tak, żeby moja masa mięśniowa nie spadała. I to zwykle są ryby, ale także jaja i produkty mleczne – wyjaśniła specjalistka.

Profesor Stachowka zauważyła również, że dużą rolę odgrywają suplementy diety: „Po czwarte – kwasy tłuszczowe omega-3 i różne dodatki, różne suplementy diety. Ale kwasy tłuszczowe omega-3 wyróżniam ze względu na ich działanie przeciwzapalne. I po piąte – suplementy, bez których nie wyobrażam sobie życia” – powiedziała ekspertka. Wspomniała także, że ważne jest przyjmowanie probiotyków, colostrum, minerałów i kolagenu.

Sprawdzone sposoby na długie życie

Profesor Stachowska w innym nagraniu podała z kolei pięć sposobów na to, by móc cieszyć się długim życiem. Wyznała, że towarzyszą jej one praktycznie codziennie. Zauważyła, że ma to znaczenie dla niej, ale może być też istotną wskazówką dla innych osób. „Po pierwsze – jestem optymistką” – zaczęła specjalistka. Jako drugi sposób wymieniła to, by każdego dnia sprawiać sobie przyjemność: „Dla mnie przyjemnością jest aktywność fizyczna i sauna, dlatego każdego dnia ćwiczę, a potem idę na sunę”. Trzecim sposobem, który od wielu lat uskutecznia ekspertka od żywienia jest branie codziennie rano przez minutę lodowatego prysznica: „On mi ustawia dzień i to jest coś, co dla mnie jest niezwykle ważne i powoduje, że lepiej mi się żyje”.

Odniosła się także do nawyków żywieniowych: „Po czwarte jem zdrowo i generalnie jem śniadania. Te śniadania są fantastyczne i dostosowane do tego, czego akurat potrzebuję. To mogą być gotowane warzywa z jogurtem, to może być owsianka, awokado z jajkiem lub inne rzeczy”. Podkreśliła, że nigdy nie pomija śniadań. Jako piąty sposób podała odpowiednią suplementację. „Ja się suplementuje od bardzo, bardzo wielu lat codziennie. Wtedy kiedy mamy okres od października do kwietnia, biorę witaminę D. Ale biorę też z różną częstotliwością magnez, cynk, selen. Stosuję też różne preparaty na bazie ziół, ale też probiotyki, w tym także psychobiotyki, kiedy mam cięższy dzień” – podsumowała specjalistka. Warto poznać też mity na temat zdrowego odżywiania. Koniecznie sprawdźcie też, co utrudnia zdrowe odżywianie.

