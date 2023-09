Jak zamrozić natkę pietruszki? To najlepszy sposób zachowania jej na dłużej

Późne lato i początek jesieni to najlepszy moment, aby zamrozić świeżą natkę prosto z pola czy z ogródka. Mrożenie to jeden z najlepszych i zarazem najprostszych sposobów na przechowywanie żywności.

Mrożenie natki pietruszki – jak zrobić to dobrze?

Mrożenie natki pietruszki jest dziecinnie proste. Jednak warto pamiętać o kilku zasadach, aby natka nie zbrylała się i nawet po zamrożeniu była „sypka” i łatwa do użycia. Aby zamrozić natkę pietruszki:

umyj dobrze natkę i rozłóż gałązki na papierowym ręczniku i dobrze wysusz (to bardzo ważne!),

suchą natkę posiekaj drobno,

przełóż natkę do czystych pojemniczków i włóż do zamrażarki.

Do mrożenia natki pietruszki najlepiej wykorzystać specjalne pojemniczki do mrożenia, ale sprawdzą się też zamykane strunowo woreczki przeznaczone do zamrażania żywności. Ważne, aby natkę szczelnie zamknąć, inaczej może przejść zapachem innych produktów.

Jeśli chcesz zamrozić pietruszkę, najlepiej poszukać natki z dobrego źródła – z uprawy ekologicznej albo od zaprzyjaźnionego działkowca. Taką pietruszkę najprościej kupić na lokalnych bazarkach i ryneczkach. Podobnie jak natkę pietruszki można też mrozić świeży koperek (jest idealny jako dodatek do ziemniaków).

Jak wykorzystać mrożoną natkę pietruszki?

Mrożoną natkę pietruszki można wykorzystywać dokładnie tak samo jak świeżą. Jest świetnym dodatkiem do zup, sosów, ale garść takiej natki może być też dodatkiem do zdrowych koktajli. Mrożona natka zachowuje wiele swoich cennych właściwości – jest bogata w witaminy (szczególnie witaminę C), minerały i jest źródłem błonnika. Natki nie trzeba specjalnie rozmrażać przed użyciem – można nią bezpośrednio posypać potrawę, a temperatura samego dania sprawi, że pietruszka błyskawicznie się rozmrozi.

