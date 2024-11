Zgarnij dobre masło i cukier za darmo w Biedronce. Pospiesz się, jeśli chcesz zaoszczędzić

Cukier i masło. Te dwa produkty „schodzą” w kuchni najszybciej, a jednocześnie najbardziej obciążają domowy budżet. Ich ceny nierzadko sprawiają, że włos jeży się na głowie. Warto więc pozostać czujnym i wyłapywać okazje, dzięki którym można na zakupach „artykułów grozy” trochę zaoszczędzić. Mają ją teraz klienci Biedronki. Sieć przygotowała nie lada promocje. Trzeba się jednak pośpieszyć, bo nie trwają wiecznie. Wręcz przeciwnie – niektóre kończą się bardzo szybko.

Jak zgarnąć darmowe masło w Biedronce?

Biedronka rozdaje za darmo wszystkie masła w kostkach o wadze 200 gramów. Masz więc w zasięgu ręki produkty wielu znanych marek, takich jak na przykład Mlekovita czy Mleczna Dolina. By je zdobyć, musisz spełnić kilka podstawowych warunków – być członkiem programu lojalnościowego Moja Biedronka i kupić 2 opakowania tłuszczu. Wtedy trzecie masło dostaniesz gratis. Możesz dowolnie mieszać wyroby objęte promocją i włożyć do koszyka masła różnych marek. Pamiętaj jednak o jednej ważnej kwestii – za darmo otrzymasz najtańszy spośród wybranych tłuszczów. Są również limity. Jednego dnia możesz zdobyć nie więcej niż trzy kostki (w tym jedną gratis). nie zapominaj też o ograniczeniach czasowych. Promocja trwa tylko jeden dzień. zaczyna się i kończy w piątek, 8 listopada 2024 roku.

Darmowy cukier w Biedronce – warunki oferty

Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą również zaoszczędzić na zakupie cukru. Oferta dotyczy czterech popularnych marek – Diamant, Królewski, Sweet Family i Polski Cukier. Ta akcja trwa dłużej niż promocja gratisowa na masło. Obowiązuje od czwartku do soboty (7-9 listopada 2024 roku). By z niej skorzystać, musisz kupić 5 kilogramów słodkiej przyprawy, wtedy kolejne 5 dostaniesz gratis. Kilogram cukru będzie kosztować 1,75 zł. Limit dzienny to 10 kilogramów cukru na kupon.

