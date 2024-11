Odbierz darmową, markową herbatę w Dino. Zapas przyda się na jesienne chłody

Dla wielu osób długi weekend to czas nadrabiania towarzyskich zaległości. Podczas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół na stole nie może zabraknąć herbaty. Dlatego już teraz warto uzupełnić domowe zapisy. Jest ku temu świetna okazja, bo Dino rozdaje ją za darmo.

Darmowa herbata w Dino – warunki oferty

Promocja dotyczy herbaty czarnej ekspresowej marki Saga. Jeśli kupisz jedno opakowanie produktu, kolejne otrzymasz gratis. Za 180 torebek herbaty o łącznej wadze 252 gramów zapłacisz 4 złote i 99 groszy. Co ważne, oferta nie ma limitu. Możesz więc zrobić naprawdę duże zapasy, a tym samym sporo zaoszczędzić.

Inne herbaty i tani cukier w sklepach Dino

Dino ma w swojej ofercie nie tylko Sagę. Możesz też pokusić się o zakup innych produktów, na przykład herbaty Rooibos z czerwonokrzewu. Za 20 torebek zapłacisz 4 złote i 49 groszy. Powody do zadowolenia mają również fani herbat owocowych. Sieć sprzedaje różne produkty marki Teekaane Magic Moments w atrakcyjnej cenie. Na jedno opakowanie mieszczące 20 torebek wydasz 3 złote i 99 groszy. Tyle samo kosztuje teraz paczka herbaty ziołowej Bifix (30 torebek). Masz do wyboru pokrzywę, melisę lub szałwię.

Do herbaty możesz dokupić też cukier. Za kilogram słodkiej przyprawy zapłacisz niespełna 2 złote, pod warunkiem że kupisz od razu dwie paczki. Promocja dotyczy produktów marki Polski Cukier i Sweet Family. Nie ma ustalonych limitów.

Kiedy zrobić zakupy w Dino?

Wszystkie wskazane oferty obowiązują przez tydzień. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (6-12 listopada 2024 roku). Pamiętaj jednak, że w tym okresie wypada Święto Niepodległości. W tym dniu (11 listopada 2024 roku) sklepy sieci są nieczynne. Za to w sobotę (9.11) działają dłużej – od godziny 6 do 23.

