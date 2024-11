Inkowie pili litrami ten naturalny energetyk. Zachowywali doskonałą kondycję na długie lata

Naturalny energetyk Inków to nic innego jak yerba mate, czyli napar przygotowywany z liści i łodyg ostrokrzewu paragwajskiego. Przyjmuje on formę wieczniezielonego drzewa lub krzewu. W stanie dzikim osiąga nawet do trzydziestu metrów wysokości. Porasta tereny Ameryki Południowej. Można go spotkać tylko w czterech krajach – w Brazylii, Paragwaju, Argentynie oraz w Urugwaju, skąd trafia na rynki innych państw Europy i świata. Napar przyrządzany na bazie rośliny ma intensywny, lekko gorzki i ziemisty smak. Warto pójść śladem Inków i włączyć go do swojej codziennej diety. Sprawdź dlaczego.

Yerba mate dodaje energii i pomaga schudnąć

Yerba mate to doskonały zamiennik tradycyjnej kawy. Napar, podobnie jak klasyczna „mała czarna” zawiera kofeinę, która niweluje zmęczenie i senność. Poprawia funkcjonowanie układu nerwowego. Wzmacnia koncentrację, ułatwia zapamiętywanie i usprawnia myślenie. Zwiększa też ogólną wydolność organizmu. Przyspiesza pracę serca i rozszerza naczynia krwionośne. Co więcej, wywiera pozytywny wpływ na metabolizm. Przyspiesza przemianę materii, a w konsekwencji ułatwia redukcję tkanki tłuszczowej i utrzymanie szczupłej sylwetki. Zapobiega więc otyłości i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak na przykład cukrzyca, miażdżyca, udar mózgu czy zawał serca. Przeprowadzone badania dowodzą, że kofeina może odegrać również ważną rolę w profilaktyce schorzeń neurodegeneracyjnych. Chodzi między innymi o chorobę Alzheimera.

Jakie inne właściwości ma yerba mate?

Yerba mate ma w swoim składzie nie tylko kofeinę, ale również wiele innych cennych związków. Można w niej znaleźć między innymi żelazo, potas, cynk, miedź, glin, chrom oraz cynk. Napój jest również źródłem antyoksydantów i saponiny. Związki te obniżają poziom „złego cholesterolu”. Działają też przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Wzmacniają układ odpornościowy. Spowalniają procesy starzenia. Chronią komórki przed uszkodzeniem.

Jak pić i parzyć yerba mate?

Istnieje kilka „szkół” przygotowania yerba mate. Jeśli chcesz zrobić „energetyk Inków” w tradycyjny sposób, zaopatrz się w matero, czyli drewniane lub ceramiczne naczynie używane do zaparzenia napoju. Przyda ci się też bombilla. To metalowa słomka zakończona sitkiem, przeznaczona do picia gotowego naparu. Sama instrukcja przyrządzania yerba mate jest bardzo prosta. Wsyp 2-3 łyżeczki suszu z ostokrzewu paragwajskiego do matero. Możesz też użyć większych ilości, jeżeli masz ochotę. Następnie przechyl lekko naczynie pod kątem 45 stopni i umieść bombillę w powstałej przestrzeni (sitkiem do dołu). Potem zalej susz gorącą, ale nie wrzącą wodą. Jej temperatura nie powinna przekraczać 80 stopni Celsjusza. Poczekaj aż susz wchłonie cały płyn i powtórz wskazaną czynność. Jedną porcję suszu możesz parzyć nawet 5-6 razy i popijać gotowy napar przez cały dzień.

Co ważne, nie musisz rezygnować z przygotowywania yerba mate, jeśli nie masz pod ręką wymienionych wcześniej akcesoriów. Napój możesz równie dobrze zrobić przy użyciu zwykłego zaparzacza i kubka. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by po prostu zalać susz z ostrokrzewu paragwajskiego wodą. Trzeba tylko potem powstały napar przecedzić.

Yerba mate – przeciwwskazania

Picie yerba mate nie jest wskazane w przypadku dzieci, kobiet w ciąży, a także matek karmiących piersią. Napoju powinni również unikać pacjenci z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego oraz sercowo-naczyniowego. Trzeba też pamiętać, że związki zawarte w naparze z ostrokrzewu paragwajskiego mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy możesz bezpiecznie włączyć „energetyk Inków” do swojej codziennej diety, skonsultuj się z lekarzem.

Czytaj też:

Twarde awokado nie jest dla mnie problemem. Z tym trikiem błyskawicznie mam dojrzały i przepyszny owocCzytaj też:

Ten trik na pulchne kotlety mielone mam ze starej gazety o gotowaniu. Teraz moje danie chwalą wszyscy