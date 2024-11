Twarde awokado nie jest dla mnie problemem. Z tym trikiem błyskawicznie mam dojrzały i przepyszny owoc

Awokado jest nie tylko pyszne, ale też bardzo zdrowe. Jest bogate w zdrowe tłuszcze nienasycone, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. To doskonałe źródło błonnika, który poprawia pracę układu pokarmowego i pomaga w utrzymaniu uczucia sytości. Dodatkowo awokado jest pełne witamin i minerałów, takich jak witamina K, potas czy kwas foliowy, które wspierają wiele procesów zachodzących w naszym organizmie. Jego kremowy smak doskonale komponuje się zarówno w słodkich, jak i wytrawnych potrawach. Często jednak zdarza się, że kupimy w sklepie niedojrzałe awokado, którego nie możemy wykorzystać. Wtedy warto zastosować prosty trik, dzięki któremu szybko będzie się nadawało do jedzenia.

Sprytny patent na twarde awokado

Awokado może dojrzewać nawet tydzień. Patentem na to, by dojrzało ono znacznie szybciej, jest użycie w tym celu piekarnika. To jedna z najszybszych metod przyspieszenia dojrzewania awokado. Ciepło stymuluje naturalne procesy dojrzewania, powodując, że owoc szybciej staje się miękki i gotowy do spożycia. Wystarczy, że zawinięte w folię aluminiową awokado umieścicie w piekarniku nagrzanym do około 100 stopni Celsjusza na kilka minut. Po upływie tego czasu wyjmijcie awokado i sprawdźcie jego miękkość. Jeśli jest jeszcze zbyt twarde, możecie dodatkowo je podgrzać. To bardzo ekspresowa metoda, jednak musicie uważać, aby nie przesuszyć owocu.

Jak jeszcze przyspieszyć dojrzewanie awokado?

Żeby awokado szybko stało się miękkie, musicie włożyć je do papierowej torby razem z dojrzałym jabłkiem lub bananem. Te produkty wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie. Następnie szczelnie ją zamknijcie, a awokado stanie się dojrzałe i odpowiednie do jedzenia już po jednym dniu. Jabłka często jednak zabezpiecza się woskiem, dlatego zanim włożycie je do torby, koniecznie umyjcie je wcześniej w bardzo ciepłej wodzie (w przeciwnym razie patent nie zadziała). Ciekawym trikiem, który według niektórych również jest skuteczny, jest włożenie awokado do naczynia z mąką. Po 24 godzinach owoc powinien stać się miękki. Awokado nie będzie wtedy ani zbyt miękkie, ani twarde. Dojrzałe awokado można rozpoznać po szypułce – miejsce, w którym się znajduje, powinno być żółtawe. Regularnie sprawdzajcie też miękkość owocu, delikatnie naciskając go palcem. Jeśli zastanawiacie się, co można przygotować z tego owocu – zainspirujcie się naszymi pomysłami na dania z awokado.

