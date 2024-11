To niepozorne warzywo pomaga uregulować cukier. Jest też bogactwem witaminy C i antyoksydantów

Brukselka, choć często niedoceniana, to warzywo o wyjątkowych walorach smakowych i odżywczych. Zawiera wiele witamin, minerałów i błonnika, przez co jest świetnym dodatkiem do zdrowej diety. Co więcej, można przygotować ją na wiele sposobów. Wspaniale smakuje „solo” – pieczona w piekarniku z dodatkiem oliwy, czosnku i ulubionych przypraw. Idealnie sprawdza się też jako dodatek do zup czy zapiekanek, a nawet można przygotować z niej purée. Po brukselkę warto sięgać nie tylko ze względu na jej smak, ale też właściwości zdrowotne. A sezon na świeżą brukselkę trwa od września do stycznia.

Jakie właściwości prozdrowotne ma brukselka?

Brukselka zawiera spore ilości potasu, ale też znajdziemy w niej fosfor, magnez, wapń czy beta-karoten. Warzywo to jest również bogate w antyoksydanty, czyli związki, które chronią nasze komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez szkodliwe cząsteczki zwane wolnymi rodnikami. Co więcej, brukselka może także pomóc w utrzymaniu prawidłowego stężenia cukru we krwi.

Warzywo zawiera dużo błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się bardziej syci. Dodatkowo warzywo to nie jest kaloryczne, dlatego jest doskonałym wyborem dla osób na diecie odchudzającej – 100 g brukselki zawiera tylko 47 kcal.

Jedzenie brukselki wzmacnia też odporność

Brukselka to prawdziwa skarbnica witaminy C (w 100 g brukselki jest 85 mg witaminy C), która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dzięki niej nasz organizm lepiej zwalcza infekcje. To warzywo jest też bogate we wspomniane wcześniej antyoksydanty, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki, wzmacniając tym samym nasze naturalne mechanizmy obronne. Pamiętajcie, że włączenie do swojej diety nawet jednej czy dwóch porcji brukselki tygodniowo może naprawdę pozytywnie wpłynąć na zdrowie waszego układu odpornościowego. Zobaczcie też, jak zrobić brukselkę, żeby nie była gorzka – wystarczy przestrzegać tylko kilku prostych zasad.

