Polacy nagminnie to jedzą, więc szybciej się starzeją. Niektóre produkty na liście zaskakują

Starzenie się organizmu to proces, na który składa się wiele różnych czynników. Wpływ na jego przebieg mają nie tylko geny, ale także styl życia, a przede wszystkim żywność, jaką włączamy do naszej codziennej diety. Wzięli ją „pod lupę” naukowcy z Libera Universita Mediterranea we Włoszech. Przeanalizowali dane pochodzące z badania przeprowadzonego w latach 2005-2010. Wzięło w nim udział ponad 22 tysiące ochotników. Wyniki uzyskane przez ekspertów mogą zrewolucjonizować twoje myślenie o zdrowym odżywaniu. Zobacz, do jakich wniosków doszli specjaliści.

Jakie produkty przyspieszają starzenie?

Naukowcy z Libera Universita Mediterranea odkryli, że największy wpływ na starzenie się organizmu ma stopień przetworzenia spożywanych pokarmów, a nie proporcje poszczególnych makroskładników w jadłospisie (białka, tłuszcze, węglowodany itp.). Zegar biologiczny znacznie przyspiesza częste sięganie po produkty zawierające sztuczne dodatki, takie jak na przykład: utwardzone tłuszcze, maltodekstryny, barwniki, środki przeciwzbrylające, wzmacniacze smaku czy słodziki. Chodzi nie tylko o chipsy, słodkie batony i kolorowe napoje gazowane, ale również żywność, która zwykle uchodzi za zdrową. Dobrym przykładem są na przykład owocowe jogurty, sztuczne miody, przemysłowo paczkowany chleb, zamienniki mięsa czy niektóre płatki śniadaniowe.

Mechanizmy działania ultraprzetworzonej żywności nie zostały jeszcze do końca poznane. Dowiedziono jednak, że poddawanie produktów spożywczych intensywnym procesom technologicznym sprawia, że tracą one wartości odżywcze i błonnik. Ich nadmiar w diecie zaburza pracę układu pokarmowego i wpływa negatywnie na skład mikrobioty jelitowej. Co więcej, wyroby tego typu wyroby – jak wyjaśnia badaczka Marialaura Bonaccio – są bardzo często trzymane w plastikowych opakowaniach, który może uwalniać toksyczne związki, szkodliwe dla organizmu. Co ważne, nawet pozornie zdrową żywność można w procesie produkcji pozbawić ważnych składników.

Jak unikać przetwarzanej żywności?

Przede wszystkim należy uważnie czytać etykiety nabywanych towarów i zrezygnować z zakupu gotowych dań, dostępnych w sklepach. Lepszym rozwiązaniem jest samodzielne przygotowywanie posiłków. Warto też wyłączyć z jadłospisu słone i słodkie przekąski, takie jak chipsy, cukierki, ciastka itp. Można je z powodzeniem zastąpić domowymi deserami. Ich przygotowanie nie musi być wcale trudne i pracochłonne. Dobrym przykładem na potwierdzenie tej tezy są na przykład pyszne fit batony, które zrobisz w 15 minut bez uruchamiania piekarnika.

