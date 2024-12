Najlepsze pomarańcze rozpoznasz na pierwszy rzut oka. Zwróć uwagę ten szczegół

Pomarańcze znajdują wiele kulinarnych zastosowań. Świetnie sprawdzają się nie tylko jako składnik ciast i deserów. Doskonale pasują również do dań wytrawnych, na przykład sałatek czy mięs. Można je też dodawać do kawy, herbaty, koktajli czy innych napojów. Najlepiej sięgać po soczyste, aromatyczne i słodkie owoce. Czy jednak istnieje sposób na to, by rozpoznać te przysmaki? Okazuje się, że tak. Wystarczy zwrócić uwagę na jeden niepozorny, ale ważny szczegół.

Po czym rozpoznać najlepsze pomarańcze?

Cechą charakterystyczną najlepszych pomarańczy jest tak zwany pępek, czyli niewielkie wybrzuszenie bądź wgłębienie widoczne po jednej stronie owoców. Przypomina niewielką kuleczkę lub guzik. Dlatego też przywodzi na myśl ludzki pępek. Ten dodatkowy element na skórce pomarańczy to efekt naturalnej mutacji genetycznej i ślad po drugim owocu, który nie zdołał się w pełni rozwinąć.

Dlaczego pomarańcze z „pępkiem” są najlepsze?

„Pępek” znajdziemy na owocach należących do odmiany Washington Navel (inna nazwa to California Navel, słowo „navel” w języku angielskim oznacza właśnie pępek). Uchodzi ona za jedną z najlepszych na świecie i cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Konsumenci cenią ją za soczystość, piękny aromat i słodki smak. To jednak nie koniec listy zalet, jakimi może się pochwalić. Pomarańcze Washington Navel zwykle nie mają pestek. Nie sprawiają też dużych trudności w obieraniu, Ich skórka jest cienka i z łatwością odchodzi od miąższu.

Na co jeszcze zwrócić uwagę kupując pomarańcze?

Dobrej jakości owoce powinny mieć wyrazisty, pomarańczowy kolor. Jasne lub zielone plamy na widoczne na skórce, to znak, że pomarańcze nie są jeszcze w pełni dojrzałe. Nie będą więc tak słodkie, jak można by tego oczekiwać. Sygnałem alarmowym powinny być również przebarwienia w brązowym kolorze. Ich obecność świadczy o tym, że dany owoc czasy pierwszej świeżości ma już za sobą. Natomiast jeśli zauważysz na pomarańczach szary lub biały nalot, nie wkładaj ich do zakupowego koszyka. Takie zmiany to znak, że owoce zaatakowała pleśń i znajdują się w nich groźne dla zdrowia mykotoksyny.

