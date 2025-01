To najzdrowsza ryba na świecie. Polacy jej nie znają, a jest lepsza niż dorsz!

W rankingu najbardziej odżywczych produktów spożywczych na świecie opublikowanym przez BBC niekwestionowanym zwycięzcą wśród ryb okazał się karmazyn pacyficzny, znany również jako czerwony okoń czy ryba różana. Zdobył 89 punktów na 100 możliwych. Pozostawił w tyle m.in. osławionego dorsza. Zobacz, co sprawiło, że karmazyn zyskał miano najzdrowszej ryby na świecie.

Karmazyn pacyficzny – najzdrowsza ryba na świecie

Karmazyn pacyficzny swoje miano zawdzięcza przede wszystkim cennym właściwościom. Jego mięso zawiera wiele mikroelementów i witamin. Znajdziemy w nim m.in.: potas, fosfor, selen. witaminę D i witaminę B 12. Ryba różana dostarcza również sporych ilości białka. Porcja o wadze 100 g zawiera aż 19 gramów tego składnika. Należy podkreślić, że białko odgrywa ważną rolę w prawidłowym przebiegu przemiany materii. Usprawnia pracę jelit, przyspiesza trawienie i zapewnia długie uczucie sytości. Jednocześnie ułatwia regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Włączenie go do diety wspomaga utratę nadprogramowych kilogramów i zmniejsza ryzyko podjadania. A warto w tym miejscu podkreślić, że karmazyn pacyficzny jest rybą niskokaloryczną – 100 gramów dostarcza ok. 100 kcal.

Czerwony okoń wspiera nie tylko trawienie. Wzmacnia też mechanizmy obronne organizmu. Poprawia pracę serca. Zmniejsza stężenie „złego cholesterolu” we krwi i redukuje ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, na przykład miażdżycy. Zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe wspomagają funkcjonowanie poznawcze.

Jak wykorzystać rybę różaną w kuchni?

Karmazyn pacyficzny ma delikatne mięso o lekko słodkawym smaku. Można je wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów: smażyć, piec, grillować, dusić czy gotować na parze. Ostatnia z wymienionych opcji jest najlepszym rozwiązaniem z dietetycznego punktu widzenia. Ryba różana może być również świetną bazą do przygotowania zup czy bulionów.

Czytaj też:

Owsianka z tym tanim dodatkiem to śniadanie na miarę mistrzów. Nasyci cię jak nigdyCzytaj też:

To jedno z najzdrowszych mięs, a Polacy jedzą je „od święta”. Lepsze od kurczaka i wieprzowiny