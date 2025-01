To jedno z najzdrowszych mięs, a Polacy jedzą je „od święta”. Lepsze od kurczaka i wieprzowiny

Polacy najczęściej sięgają po kurczaka oraz wieprzowinę, które stanowią podstawę wielu tradycyjnych dań w polskiej kuchni. Kurczak jest lubiany za swój delikatny smak i wszechstronność w przygotowaniu, od pieczenia, przez smażenie, aż po gotowanie. Z kolei z wieprzowiny przygotowuje się klasyczne schabowe, które w wielu domach są nieodłącznym elementem niedzielnego obiadu. Wybór tych mięs wynika głównie z ich dostępności i ceny. Niestety, Polacy omijają jeden, bardzo zdrowy rodzaj mięsa, który jest raczej mało popularny w naszym kraju.

Ten rodzaj mięsa jest jednym z najzdrowszych wyborów

Gęsina jest uważana za jedno z najzdrowszych mięs, ponieważ jest bogata w wartościowe białko, witaminy i minerały. Zawiera cenne kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają układ sercowo-naczyniowy, a także witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na metabolizm. Gęsina jest również źródłem żelaza, które wspomaga produkcję czerwonych krwinek, oraz cynku, który korzystnie wpływa na naszą odporność. Choć ma wyższą zawartość tłuszczu niż inne rodzaje mięsa, to są to tłuszcze zdrowe, nienasycone, które mogą korzystnie działać na poziom cholesterolu. Warto więc włączyć ją do swojej diety – z uwagi na doskonały smak, ale też właściwości zdrowotne.

Co można przygotować z gęsiny?

Z gęsiny można przygotować wiele pysznych potraw. Jednym z popularniejszych dań jest pieczona gęś, która wspaniale smakuje w duecie z jabłkami. Gęś doskonale nadaje się także do duszenia, szczególnie w połączeniu z warzywami takimi jak marchew, cebula i ziemniaki. W kuchni polskiej gęsina często gości w formie farszów do pierogów czy pasztetów, a także jako składnik wykwintnych sałatek – doskonale komponuje się na przykład z karmelizowaną gruszką, płatkami migdałów, rukolą i serem pleśniowym. Z kolei tłuszcz gęsi może być używany do smażenia, nadając potrawom naprawdę wyjątkowego smaku. Gęsina świetnie sprawdzi się także w tradycyjnych zupach, takich jak rosół, który w ten sposób nabierze pełniejszego smaku. Koniecznie sprawdźcie, jak przyrządzić gęś, by wyszła idealna.

Czytaj też:

Profesor wskazuje dietetyczne „bezpieczniki” dla seniorów i nie tylko. Chronią przed poważną chorobąCzytaj też:

Nie odgrzewajcie pieczonej gęsiny. Wiele osób popełnia ten błąd