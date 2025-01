Owsianka z tym tanim dodatkiem to śniadanie na miarę mistrzów. Nasyci cię jak nigdy

Nie od dziś wiadomo, że owsianka to jedna z najzdrowszych propozycji śniadaniowych. Można ją zrobić w wielu różnych odsłonach. Dziś chciałabym ci polecić dość oryginalną wersję tego wyjątkowego przysmaku. Jej przygotowanie nie wymaga wiele „zachodu”. Wystarczy wzbogacić płatki o jeden prosty i tani składnik – kaszę mannę, znaną również jako grysik. Połączenie obu produktów sprawia, że poczciwa, dobra owsianka staje się jeszcze lepsza. Zyskuje też więcej wartości odżywczych. Poza tym syci na długo i stanowi prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii.

Jak zrobić owsiankę z kaszą manną?

Podstawowy wariant tej owsianki nie wymaga dużej liczby składników. Na dobrą sprawę wystarczą trzy produkty – mleko, płatki owsiane i kasza manna. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić przysmak o inne dodatki. W wersji wytrawnej dobrze sprawdzi się na przykład szczypta soli i pieprzu czy pesto. Warto też wykorzystać kurkumę, pomidorki koktajlowe, ogórki, awokado, pestki dyni czy nasiona słonecznika. Jeśli wolisz śniadania na słodko, dorzuć do swojej owsianki sezonowe owoce (banany, mandarynki, pomarańcze, borówki amerykańskie, kiwi etc.), rodzynki, migdały czy orzechy (laskowe, włoskie itp.). Możesz też sięgnąć po miód lub syrop klonowy. To, jak skomponujesz posiłek zależy wyłącznie od Twoich preferencji. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić zbytnio z ilością dodatków.

Przepis: Owsianka z kaszą manną Dodatek grysiku sprawia, że danie jest jeszcze bardziej sycące. Zyskuje też więcej wartości odżywczych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 378 Składniki 250 ml mleka

15 g płatków owsianych

15 g kaszy manny

szczypta soli Opcjonalnie: ulubione dodatki Sposób przygotowania Robienie owsiankiZagotuj mleko. Dodaj do niego łyżkę kaszy i trzymaj całość „na ogniu” przez 2-3 minuty. Następnie dorzuć do garnka płatki owsiane i gotuj całość przez 7-8 minut. Nie zapomnij o mieszaniu. Na koniec dopraw owsiankę solą. Serwowanie owsiankiGotową owsiankę przełóż do miseczki. Możesz dodać do niej ulubione owoce, warzywa bądź inne składniki. Wszystko zależy od tego, co najbardziej lubisz.

Wskazówka: Do przygotowania owsianki możesz wykorzystać mleko krowie albo napój roślinny.

Dlaczego warto dodać kaszę mannę do owsianki?

Kasza manna dostarcza łatwo przyswajalnego białka i błonnika. Połączenie jej z płatkami owsianymi zapewnia długie uczucie sytości oraz sporą dawkę energii. W efekcie zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i sięgania po niezdrowe przekąski czy słodycze. Poza tym grysik ma w swoim składzie wiele związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera witaminy z grupy B (między innymi kwas foliowy, niacynę, ryboflawinę i tiaminę), a także potas, żelazo, jod czy magnez.

