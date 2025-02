Lekarz: niedobór popularnej witaminy utrudnia zasypianie. Zjedz to, a uśniesz jak dziecko

Statystyki wskazują, że ponad 40 procent Polaków ma trudności z zasypianiem. Problem ten najsilniej daje o sobie znać w grupie osób między 60. a 80. rokiem życia. Zaburzenia snu sprzyjają występowaniu wielu chorób. Zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy, depresji, otyłości etc. Przyspieszają też procesy starzenia i zakłócają gospodarkę hormonalną organizmu. W dodatku pogarszają funkcjonowanie poznawcze i osłabiają odporność. Te wszystkie konsekwencje są bardzo niebezpieczne. Na szczęście istnieje sposób, by im zapobiec. Pomóc w tym może – jak zauważa lekarz Marek Skoczylas w jednym ze swoich nagrań – odpowiednia dieta. Do jadłospisu warto włączyć między innymi pewien popularny i tani owoc. Znajdziesz go w każdym sklepie, również zimą.

Skąd biorą się problemy ze snem?

Zaburzenia snu mogą mieć wiele rozmaitych przyczyn – poczynając od stresu, poprzez nadużywanie kofeiny, a na różnych chorobach kończąc. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że za problemami z zasypianiem nierzadko stoi również niedobór pewnej popularnej witaminy. Przypomina o tym lekarz Marek Skoczylas w jednym z materiałów opublikowanych w sieci. Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że osoby, które mają niski poziom witaminy C we krwi są bardziej narażone na bezsenność i nocne wybudzenia. Co więcej, „zmniejszone spożycie witaminy C może być powiązane z nieregeneracyjnym snem”. Dlaczego tak się dzieje? Otóż – jak wyjaśnia Marek Skoczylas – związek ten wykazuje zdolność do wyrównywania ilości neuroprzekaźników, które sen regulują”. Gdy zaczyna go brakować dochodzi więc do pogorszenia jakości nocnego wypoczynku.

Co jeść, by lepiej spać?

Ekspert radzi, by włączyć do diety kiwi. Wyróżnia je bowiem wysoka zawartość witaminy C. W 100 gramach produktu znajduje się aż 84 mg tego związku, czyli ponad dwa razy więcej niż popularne cytrusy, takie jak na przykład cytryny, pomarańcze czy grejpfruty. Już zjedzenie jednego kiwi pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C niemal w 100 procentach. Warto spożywać kiwi na godzinę przed planowanym nocnym odpoczynkiem. Wpłynie to na skrócenie czasu potrzebnego do zaśnięcia i wydłuży fazę snu głębokiego, podczas której organizm się regeneruje.

To jednak nie koniec zalet tego owocu. Kiwi jest źródłem nie tylko witaminy C. Dostarcza też wielu innych cennych związków, między innymi wapnia, magnezu, żelaza czy kwasu foliowego. Ma przy tym niewiele kalorii (około 60 kcal w 100 gramach). Warto wiedzieć, że spożywanie tych owoców wpływa pozytywnie na działanie układu pokarmowego. Usprawnia pracę jelit, przyspiesza metabolizm i ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn. Jednocześnie reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom.

Czytaj też:

Ten „rajski owoc” to ratunek dla serca i sposób na zmarszczki. Polacy wolą jednak pomarańczeCzytaj też:

Zapomniany hit PRL-u to superfood. Ten pyszny owoc poprawia trawienie i spowalnia starzenie