Ten „rajski owoc” to ratunek dla serca i sposób na zmarszczki. Polacy wolą jednak pomarańcze

„Rajski owoc” to skarbnica cennych związków odżywczych. Mimo to Polacy rzadko sięgają po ten przysmak. Przegrywa w rankingu popularności z mandarynkami, pomarańczami i cytrynami. Niezasłużenie. Gdy przekonasz się, co potrafi, już nie ominiesz go w sklepie.

„Rajskim owocem” bywa nazywany grejpfrut. Stanowi skrzyżowanie pomarańczy chińskiej i pomarańczy olbrzymiej. Występuje w wielu odmianach. Różnicuje je przede wszystkim kolor miąższu. Największą popularnością cieszy się wariant różowy i czerwony. W sklepach spożywczych, a także supermarketach można jednak niekiedy znaleźć również wersję żółtą. Warto sięgać po grejpfruty jak najczęściej, bo wykazują wiele cennych właściwości. Poza tym mają ciekawy, orzeźwiający smak z wyczuwalną goryczką. Można je wykorzystać jako samodzielną przekąskę. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by dodawać „rajskie owoce” do koktajli, sałatek czy deserów. Sprawdź, co zyskasz włączając te przysmaki do jadłospisu. Jak jedzenie grejpfrutów wpływa na układ krążenia? Przeprowadzone badania dowodzą, że spożywanie grejpfrutów obniża ciśnienie. Redukuje też poziom „złego cholesterolu” i glukozy w organizmie. W dodatku poprawia pracę mięśnia sercowego. Tym samym odgrywa ważną rolę w profilaktyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Warto przypomnieć, że zarówno hipercholesterolemia – czyli zbyt wysokie stężenie cholesterolu we krwi – jak i nadciśnienie tętnicze są uznawane za główne czynniki ryzyka wielu groźnych chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca, udar mózgu czy zakrzepica. Grejpfruty jako recepta na młodszy wygląd Grejpfruty są źródłem wielu flawonoidów. Znajdziemy w nich między innymi hesperydynę, kwercetynę, naringinę, oraz kempferol. Związki te wykazują silne właściwości przeciwutleniające. Hamują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Niwelują stany zapalne, a także spowalniają procesy starzenia się organizmu. Poprawiają wygląd włosów, paznokci i skóry. Zwiększają elastyczność tkanek. W efekcie zmniejszają widoczność przebarwień, zmarszczek oraz innych niedoskonałości. Opóźniają też moment pojawienia się kolejnych. W dodatku flawonoidy chronią komórki przed uszkodzeniami. Mogą też – jak sugerują naukowcy – zapobiegać wielu problemom zdrowotnym, w tym schorzeniom o podłożu nowotworowym. Grejpfruty a układ pokarmowy „Rajskie owoce” wspierają również działanie układu pokarmowego. Zawierają błonnik pokarmowy, który zapewnia uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie drażni ściany jelit, zmuszając je do intensywniej pracy. W efekcie przyspiesza metabolizm i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Reguluje też rytm wypróżnień i zapobiega powstawaniu zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych. Warto podkreślić, że sam grejpfrut dostarcza niewielu kalorii. Stugramowa porcja to zaledwie 42 kcal. Można więc śmiało sięgać po ten owoc, nawet będąc na diecie. Związki bioaktywne zawarte w grejpfrucie mogą jednak wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami, na przykład antybiotykami, statynami czy środkami o działaniu przeciwdepresyjnym. Dlatego osoby w trakcie farmakoterapii powinny skonsultować włączenie „rajskich owoców” z lekarzem. Czytaj też:

