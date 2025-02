Zapomniany hit PRL-u to superfood. Ten pyszny owoc poprawia trawienie i spowalnia starzenie

W czasach „żelaznej kurtyny” półki sklepowe świeciły pustkami. Cytrusy, takie jak mandarynki czy pomarańcze, gościły na stołach tylko w okresie Bożego Narodzenia i to w mocno ograniczonej ilości. Na co dzień Polacy ochoczo sięgali po nieszpułkę zwyczajną. Dziś praktycznie nikt już tego owocu nie kojarzy. Warto o nim sobie przypomnieć, bo jest skarbnicą wielu mikroelementów i witamin. Zawiera ich znacznie więcej niż osławione cytrusy. Poznaj jego dobroczynne właściwości.

Dlaczego warto jeść nieszpułkę zwyczajną?

Nieszpułka zwyczajna, choć wygląda niepozornie, ma wiele do zaoferowania. Zawiera między innymi potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez, a także witaminy (A, C, B, E itp.). Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Zwalcza stres oksydacyjny i zapewnia równowagę między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami. Redukuje stany zapalne tkanek. Chroni komórki przed uszkodzeniem. Spowalnia procesy starzenia. Zmniejsza stężenie „złego cholesterolu” w organizmie, a tym samym minimalizuje ryzyko powstawania blaszek miażdżycowych, które przyczyniają się do rozwoju miażdżycy oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Nieszpułka zwyczajna ma w swoim składzie również błonnik, dzięki czemu pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Wymiata złogi z jelit, usprawnia ich perystaltykę i przyspiesza przemianę materii. Jednocześnie zapewnia długie uczucie sytości. to ważna informacja dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Włączenie owocu do codziennego jadłospisu pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami i łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii. innymi słowy, pomaga schudnąć bez uczucia głodu.

Jak wykorzystać nieszpułkę zwyczajną w kuchni?

Nieszpułka zwyczajna ma słodki, przyjemny smak. Świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska. Przed zjedzeniem należy ją umyć, obrać ze skórki i pozbawić pestek. Owoce można wykorzystać również jako bazę do przygotowania dżemów, konfitur, kompotów, soków, a nawet nalewek i likierów. To doskonały składnik sałatek, sosów, deserów, a także warzywno-owocowych koktajli. Co ciekawe, z suszonej nieszpułki można zrobić nawet mąkę. Doskonale smakują również owoce zamarynowane w cukrze. Przetwory z tych zapomnianych przysmaków mają w sprzedaży sklepy internetowe. Dla przykładu za słoiczek konfitury o wadze 220 gramów trzeba zapłacić około 40 złotych.

Czytaj też:

Polacy omijają ten smaczny owoc, a szkoda. Ma niezwykły wpływ na serce i odpornośćCzytaj też:

Japońska ekspertka od długowieczności pije tę herbatę. Jest lepsza od matchy