To najgorszy makaron, a Polacy jedzą go na potęgę. Jest niezdrowy i sprzyja tyciu

Makaron to jedno z najczęściej spożywanych dań w wielu domach. Jest szybki do przygotowania i smakuje wyśmienicie z różnymi sosami – od klasycznego pomidorowego, przez śmietankowy, aż po bardziej wykwintne opcje na przykład z owocami morza. To doskonały pomysł na pyszny i sycący obiad. Makaronu używamy też jako dodatek do wielu zup – jest nieodłącznym elementem na przykład pomidorowej czy rosołu. Okazuje się jednak, że podczas zakupów powinniśmy go wybierać z dużą uważnością.

To najgorszy rodzaj makaronu

Makaron w swojej kuchni ma niemal każda osoba. Nie każdy rodzaj jest jednak wart polecenia. Najbardziej niezdrowym makaronem jest makaron z mąki pszennej z oczyszczonych ziaren, czyli tradycyjny biały makaron. Ma bardzo mało wartości odżywczych, a do tego dostarcza dużo „pustych kalorii”, co z kolei sprzyja tyciu. Dodatkowo taki makaron często jest wysoko przetworzony, zawiera duże ilości cukru, a także soli i tłuszczu, przez co jego jedzenie może szkodliwie działać na nasz organizm. Jest on produkowany z oczyszczonych ziaren, przez co traci cenne składniki. Co więcej, charakteryzuje się on również niewielką ilością błonnika pokarmowego, a w konsekwencji nie dostarcza wielu korzyści zdrowotnych w przeciwieństwie do niektórych innych makaronów.

Nawet wybierając makaron, trzeba dokładnie czytać skład i wartość odżywczą – przekonuje znany dietetyk Michał Wrzosek.

Istotne jest, by zwracać uwagę na to, czy wartość odżywcza na makaronie podana jest przed jego ugotowaniem, czy po ugotowaniu. Dietetyk przypomniał, że makaron w czasie gotowania nabiera wody i jego masa się zwiększa nawet ponad dwukrotnie. Okazuje się, że kaloryczność makaronów może być tak naprawdę taka sama, a informacja podana na opakowaniu już inna. Ekspert podkreśla więc, że „trzeba być czujnym”.

Jak wybierać zdrowy makaron?

Z uwagi na to, że makaron to produkt, który często jest przez nas spożywany, to ważne jest, żeby wybierać jego zdrowszy rodzaj. Najlepszy jest makaron ciemny (pełnoziarnisty, gryczany, orkiszowy). Powstaje on z całych ziaren, dzięki czemu zawiera sporą ilość błonnika, witamin i minerałów.

Dobrą alternatywą jest też makaron ryżowy czy sojowy. Takie makarony również są bogatsze w błonnik pokarmowy (który sprawia, że czujemy się dłużej syci), ale też mają niższy indeks glikemiczny. Mają one także niższą kaloryczność w porównaniu z klasycznymi makaronami.

