Ten papieski owoc to „balsam” dla serca, a Polacy rzadko go jedzą. Pomaga też na odchudzanie

W supermarkecie często wybieramy owoce, które są nam dobrze znane, takie jak jabłka, gruszki, banany czy pomarańcze. Sięgamy po nie, bo wiemy, czego się spodziewać – smakują nam i są łatwo dostępne. Czasem jednak warto zrobić krok w stronę nowych produktów i wypróbować owoce, których na co dzień nie kupujemy. Może to być okazja do odkrycia nowych smaków, które nas pozytywnie zaskoczą, ale nie tylko. To też możliwość wzbogacenia diety o cenne składniki odżywcze. Jednym z owoców wartych spróbowania jest „owoc papieski”.

Owoc papieski dobrze działa na serce

Kantalupa, znana również jako melon miodowy, to soczysty i słodki owoc, który wyróżnia się intensywnie pomarańczowym miąższem i charakterystyczną „siatkowatą” skórką. Kantalupa nazywana jest również „owocem papieskim” z powodu swojej historii – ten owoc był uprawiany na terenach watykańskich i zajadali się nim papieże oraz całe duchowieństwo z okolic Watykanu.

Kantalupa to nie tylko pyszny, ale i zdrowy wybór, szczególnie dla naszego serca. Jest bogata w witaminę C, która wspomaga układ krwionośny, a także zawiera potas, który pomaga regulować ciśnienie krwi. Regularne spożywanie kantalupy może również przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu, co korzystnie wpływa na zdrowie serca.

Jakie jeszcze właściwości ma kantalupa?

Dodatkowo, dzięki dużej zawartości wody i błonnika pokarmowego, poprawia trawienie i wspomaga usuwanie toksyn z organizmu. Kantalupa to owoc pełen cennych właściwości zdrowotnych. Poza witaminą C, która wspiera układ odpornościowy, zawiera również beta-karoten – silny przeciwutleniacz, który korzystnie wpływa na zdrowie skóry i wzrok. Melon ten jest niskokaloryczny, co czyni go idealnym składnikiem diety odchudzającej, a jednocześnie daje uczucie sytości dzięki zawartości błonnika. Dodatkowo, kantalupa zawiera liczne minerały, takie jak magnez i wapń, które pomagają w utrzymaniu zdrowych kości oraz wspierają prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Dzięki wysokiej zawartości wody, owoc ten działa również nawadniająco, co jest szczególnie ważne w gorące dni. Kantalupa to więc nie tylko smaczna, ale i wartościowa przekąska. Idealnie nadaje się do sałatek owocowych i różnego rodzaju smoothie.

