Znasz te 3 sosy do sałatek? Dietetyczka mówi wprost: szybkie, zdrowe i robią różnicę

Sos do sałatki to w wielu przypadkach absolutny „must have”. Dodaje przekąsce smaku i aromatu. Sprawia też, że nie jest zbyt sucha. Poza tym łączy poszczególne składniki w całość. Ważne, by nie był zbyt tłusty ani „ciężki” i nie zdominował przegryzki. Swoimi pomysłami na szybkie i proste dressingi podzieliła się w sieci dietetyczka Dominika Hatala. Ekspertka bazuje na znanych i łatwo dostępnych produktach, które wiele osób ma w swojej kuchni. Jej propozycje każdy może „odtworzyć” w domu, nawet jeśli nie ma dużych umiejętności kulinarnych.

Jakie sosy do sałatek poleca dietetyczka?

Pierwsza propozycja ekspertki to winegret, inspirowany kuchnią francuską. Sos stanowi połączenie oliwy z oliwek, soku z cytryny, musztardy i typowych przypraw. Pasuje do wielu różnych przekąsek. Świetnie komponuje się między innymi z warzywami (pomidorami, papryką, ogórkiem, cebulą etc.) i rukolą. Drugi wariant polecany przez dietetyczkę z pewnością przypadnie do gustu osobom, które chcą zadbać o sylwetkę i zrzucić nadprogramowe kilogramy. Chodzi o „odchudzony” sos cezar. W jego skład wchodzi jogurt grecki, przeciśnięty przez praskę czosnek, majonez typu wege, musztarda, sok z cytryny, tarty parmezan, sól oraz pieprz. Ostatni sos dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem. To dip z awokado. Dojrzały owoc miesza się z jogurtem greckim, oliwą, sokiem z cytryny, solą, pieprzem, granulowanym czosnkiem i świeżą bazylią. Całość zyskuje przyjemny, orzeźwiający smak.

Proporcje poszczególnych składników wykorzystanych do przygotowania sosów zależą tak naprawdę od indywidualnych preferencji. W tym przypadku nie ma jednej słusznej opcji. Ważne jest to, by nie przesadzić z żadnym produktem i zachować zdrowy rozsądek. Warto też ograniczyć ilość spożywanej soli. Jej nadmiar w diecie sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze. Należy też pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii – nic nie stoi na przeszkodzie, by urozmaicić dressingi i wzbogacić je o inne produkty, takie jak choćby kolendra, koperek czy natka pietruszki

Dlaczego warto jeść sałatki?

Sałatki – zwłaszcza te na bazie świeżych warzyw – to świetny patent na przemycenie do jadłospisu większej ilości wartościowych produktów. Tego typu przekąski świetnie sprawdzają się jako drugie śniadanie, lunch lub kolacja. Nie obciążają żołądka, a jednocześnie dostarczają organizmowi wielu cennych związków odżywczych, w tym błonnika, który usprawnia pracę przewodu pokarmowego i przedłuża uczucie sytości po posiłku. W rezultacie ułatwia kontrolowanie masy ciała.

