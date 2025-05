Pij 1 łyżkę dziennie. Dietetyk: ten napój obniża cukier, trójglicerydy i ciśnienie

Ocet jabłkowy to popularny produkt, który powstaje w wyniku fermentacji jabłek. Ma charakterystyczny, kwaśny smak i delikatny aromat, który sprawia, że jest używany nie tylko w kuchni, ale i w domowych kuracjach zdrowotnych. Zawiera cenne składniki odżywcze, takie jak witaminy A, B, C oraz minerały, w tym potas, magnez i wapń. Okazuje się, że aby korzystnie wpłynąć na swoje zdrowie metaboliczne, wystarczy już jedna łyżka octu jabłkowego dziennie. A z kolei przy dwóch łyżkach każdego dnia efekty zdrowotne mogą być jeszcze szersze.

Ocet jabłkowy pomaga zbić cukier

Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu podkreślił, że picie takiego octu jabłkowego jest wskazane w przypadku osób z podwyższonym cukrem we krwi (i którym trudno jest go kontrolować), ponieważ skutecznie obniża stężenie glukozy.

W zasadzie mało który inny produkt spożywczy może poszczycić się takim działaniem – podkreślił dietetyk.

Jak wyjaśnił dietetyk – analiza 7 badań naukowych dowiodła, że ocet jabłkowy znacząco obniża poziom cukru we krwi na czczo. W zaokrągleniu były to średnio 22 miligramy na decylitr. Dietetyk dodał, że oczywiście ocet jabłkowy nie leczy cukrzycy i jej przyczyn. Zwrócił uwagę, że nie należy zastępować nim leków przeciwcukrzycowych, jeśli już takie zostały nam przepisane, ale jak zaznacza ekspert – niepodważalnie pomoże on nam kontrolować cukrzycę. Co więcej, być może u niektórych osób efekty stosowania octu jabłkowego będą na tyle zadowalające, szczególnie w połączeniu z innymi naturalnymi metodami, że specjalista uzna, ze można zmniejszyć dawkę przyjmowanych leków (a to z kolei zmniejsza ryzyko skutków ubocznych). Specjalista, by obniżyć cukier, zaleca picie dwóch łyżek octu jabłkowego dziennie.

Na co jeszcze pomaga ocet jabłkowy?

Mówiąc o działaniu zdrowotnym octu jabłkowego, mam też dobrą wiadomość dla osób borykających się z podwyższonymi trójglicerydami – powiedział dietetyk.

Okazuje się bowiem, że stosując zaledwie jedną łyżkę octu jabłkowego dziennie, możemy obniżyć zawartość trójglicerydów średnio o 21,9 miligrama na decylitr. Jeśli z kolei dołożymy jeszcze jedną łyżkę takiego octu, to możemy spodziewać się redukcji trójglicerydów o 47,5 miligrama na decylitr. Co więcej, dzięki obniżeniu trójglicerydów może zmniejszyć się ryzyko rozwoju blaszki miażdżycowej. Takie regularne spożywanie octu jabłkowego pomaga obniżać też podwyższone ciśnienie tętnicze, ale także zmniejsza ryzyko rozwoju kamicy nerkowej.

Dzieje się tak dlatego, że ocet jabłkowy podnosi poziom cytrynianu w naszym organizmie – wyjaśnił ekspert.

Ocet jabłkowy pozytywnie wpływa także na odchudzanie oraz na nasz nastrój, dlatego warto włączyć go na stałe do swojej diety. Trzeba pamiętać o tym, by ocet jabłkowy zawsze rozcieńczać wodą lub innym płynem w stosunku jedna łyżka octu na przynajmniej jedną szklankę wody.

Czytaj też:

To najprostszy przepis na ciasto jabłkowe. Jest tak pyszne, że mogłabym je piec codziennieCzytaj też:

Te herbaty działają na organizm jak tarcza. Dietetyk wskazuje najzdrowsze napary. Pijesz je?