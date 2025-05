To najprostszy przepis na ciasto jabłkowe. Jest tak pyszne, że mogłabym je piec codziennie

W Polsce jednym z najpopularniejszych ciast jest sernik, który można przygotować na wiele sposobów, jednak zawsze smakuje naprawdę doskonale. Na drugim miejscu znajduje się szarlotka, która również ma bardzo duże grono wielbicieli. Niestety, nie każdy ma czas, by przygotować to ciasto, ponieważ wymaga to trochę pracy. W takich przypadkach doskonałą alternatywą może być szybkie ciasto jabłkowe, które jest proste, a do tego równie smaczne, co klasyczna wersja.

Przepis na proste ciasto z jabłkami

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował bardzo prosty przepis na ciasto z jabłkami. Jest to idealny pomysł na deser dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu, ale też dopiero debiutują w kwestii pieczenia ciast. Jego przygotowanie jest naprawdę bardzo proste, a więc uda się każdemu. Dużym plusem jest też to, że nie trzeba spędzać wielu godzin w kuchni, by zrobić tak smakołyk. Ekspert w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił:

Jeśli pokroisz jabłka w cienkie plastry, wrzucisz je do miski, dodasz serek waniliowy, dwa jajka, miód, erytrytol i cynamon, dokładnie wymieszasz, przełożysz na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i będziesz piec przez 45 minut, to przygotujesz pyszne ciasto, którego jeden kawałek ma zaledwie 50 kalorii.

A tak zrobisz szybkie ciasto z jabłkami z przepisu dietetyka Wrzoska.

Przepis: Proste ciasto z jabłkami To ciasto jest tak smaczne, że każdy poprosi o dokładkę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 45 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 50 w każdej porcji Składniki 2 średnie jabłka

serek waniliowy

2 jajka

łyżka miodu

łyżka erytrytolu

cynamon Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekObierz i pokrój jabłka w cienkie plasterki. Mieszanie składnikówWrzuć jabłka do miski, dodaj jajka, serek waniliowy, miód i erytrytol. Całość wymieszaj. Pieczenie ciastaWlej masę do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i piecz ciasto przez 45 minut.

Jak ciekawie podać ciasto jabłkowe?

Ciasto jabłkowe można podać na wiele ciekawych sposobów, które nadadzą mu wyjątkowego charakteru. Dobrym, choć dość popularnym pomysłem, jest posypanie ciasta cukrem pudrem – w ten sposób będzie ładniej wyglądać, ale stanie się też nieco słodsze. Dobrze sprawdzi się również cynamon. Jeśli masz świeże jabłka, warto pokroić je w cienkie plasterki i ułożyć na wierzchu ciasta, aby podkreślić smak owoców w środku. Do ciasta świetnie pasują także lody – najlepsze będą waniliowe. Takie ciasto dobrze jest wtedy podać „na ciepło”, by uzyskać ciekawy kontrast. Ciasto jabłkowe doskonale smakuje też w towarzystwie ciepłego sosu waniliowego. Możesz spróbować też upiec szarlotkę na cieście jogurtowym, która zawsze wychodzi.

