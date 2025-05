Te herbaty działają na organizm jak tarcza. Dietetyk wskazuje najzdrowsze napary. Pijesz je?

Wszystkie rodzaje herbat są produkowane na bazie jednej i tej samej rośliny – Camellia Sinensis, czyli krzewu znanego jako herbata chińska. Różnią się natomiast sposobem przetwarzania oraz zawartością związków bioaktywnych. Jedne mają ich więcej niż inne, dlatego lepiej działają na ludzki organizm. Zobacz, co warto włączyć do codziennego menu i dlaczego.

Jakie herbaty są najzdrowsze zdaniem dietetyka?

Na trzecim miejscu w rankingu najzdrowszych herbat stworzonym przez dr. Bartka Kulczyńskiego uplasowała się herbata cesarska, czyli żółta. Napój ten – jak dowodzą przeprowadzone badania – chroni wątrobę przed szkodliwymi związkami. Jest pod tym względem skuteczniejsza niż inne napary przyrządzone na bazie Camellii Sinensis. Warto podkreślić, że przywołany narząd pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Oczyszcza go z toksyn oraz produktów ubocznych przemiany materii. Wytwarza żółć, magazynuje witaminy i minerały, a także uczestniczy w syntezie białek niezbędnych do krzepnięcia krwi. W dodatku wspomaga działanie układu odpornościowego oraz pokarmowego.

Na drugiej pozycji w zestawieniu ekspert umieścił zieloną herbatę liściastą. O jej nad innymi rodzajami teinowych napojów zdecydowała wysoka zawartość polifenoli. Regularne picie tego naparu (co najmniej jednej filiżanki w ciągu dnia) zmniejsza ryzyko pojawienia się udaru mózgu oraz zawału serca – odpowiednio o 23 i 32 procent.

Poza tym, jak potwierdzili eksperci, zielona herbata ma również łagodne działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. [...] W 2015 roku ukazała się obszerna analiza 18 badań, która dowiodła, że osoby, które często sięgają po zieloną herbatę mają mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych średnio o 33 procent [...] Bezsprzecznie można powiedzieć, że zielona herbata chroni nas przed problemami kardiologicznymi – zauważa dr Bartek Kulczyński.

Napar ten poprawia też funkcjonowanie poznawcze i redukuje prawdopodobieństwo rozwoju schorzeń neurodegeneracyjnych. Wykazuje też duży potencjał antynowotworowy. Włączenie jej do diety minimalizuje ryzyko zachorowania na raka wątroby, przełyku, prostaty, jajników oraz płuc. Zaleca się, by pić około 3 szklanek zielonej herbaty dziennie.

Jaka herbata wygrywa w rankingu dietetyka?

Bezapelacyjną „królową” wśród herbat jest natomiast, według eksperta, matcha, czyli skoncentrowana zielona herbata. Jej liście mielone są na proszek, który spożywa się w całości razem z naparem. Dlatego dostarcza ona organizmowi znacznie więcej związków bioaktywnych niż inne wymienione wcześniej napoje. Zawiera trzy razy więcej galusanu epigallokatechiny. Związek ten jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Wypicie jednej szklanki matchy daje tyle korzyści, co włączenie do jadłospisu 10 szklanek „zwykłej” zielonej herbaty. Dr Bartek Kulczyński zaleca, by sięgać po nią trzy razy w ciągu dnia. Na jedną filiżankę przypada około 1,5 grama matchy. Wystarczy zalać ją gorącą wodą i gotowe, przy czym temperatura płynu nie powinna oscylować w granicach 70-80 stopni Celsjusza.

