Dietetyk: ten zapomniany pszczeli produkt chroni przed udarem. Większość Polaków go ignoruje.

Udar niedokrwienny mózgu powstaje, gdy skrzep blokuje przepływ krwi w naczyniach zaopatrujących mózg w tlen i substancje odżywcze. To jedna z najczęstszych przyczyn trwałej niepełnosprawności, a także przedwczesnej śmierci wśród osób po pięćdziesiątym roku życia. Ważną rolę w profilaktyce tej niebezpiecznej choroby – jak wskazuje dietetyk dr Angelika Kargulewicz – odegrać może pewien znany, choć zapomniany produkt pszczeli. Polacy sięgają po niego bardzo rzadko. Tymczasem powinni znacznie częściej włączać go do diety. Ma bowiem zbawienny wpływ na mózg. Sprawdź, co dokładnie potrafi mleczko pszczele.

Ten produkt pszczeli wspiera mózg, serce i odporność

Produktem polecanym przez dr Angelikę Kargulewicz jest mleczko pszczele. To substancja wydzielana przez gruczoły gardzielowe młodych pszczół robotnic, zwanych karmicielkami. Zawiera ona ponad dwieście różnych związków bioaktywnych. Można w niej znaleźć również cenne nukleotydy, białka i tłuszcze. Wszystkie te składniki wywierają bardzo pozytywny wpływ na organizm.

Mleczko pszczele można kupić w sklepach pszczelarskich i punktach ze zdrową żywnością – zarówno stacjonarnych, jak i tych działających w sieci. Stugramowa porcja kosztuje często ponad 100 złotych. W sprzedaży dostępne jest także mleczko pszczele w kapsułkach lub tabletkach. Trzeba za nie zwykle zapłacić od 40 do 90 złotych. Cena różni się w zależności od lokalizacji i renomy sklepu oraz pojemności opakowania.

Jak mleczko pszczele działa na mózg?

Mleczko pszczele – jak zauważa dr Angelika Kargulewicz – rozszerza naczynia krwionośne, a co za tym idzie usprawnia przepływ krwi i zwiększa dotlenienie tkanek. Ciekawych wniosków dostarczyła również interwencja przeprowadzona przez naukowców na grupie pacjentów, którzy przeszli udar niedokrwienny mózgu. Badacze przez dwanaście tygodni podawali im kapsułki z mleczkiem pszczelim. U chorych zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie stężenia wykładników stanu zapalnego. Co więcej, uczeni są zdania, że mleczko pszczele może również hamować ekspresję genów związanych z preoksydacją lipidów, cząsteczek występujących dość powszechnie w tkance mózgowej. Proces ten, inicjowany przez wolne rodniki, polega na utlenianiu wielonienasyconych kwasach tłuszczowych. Prowadzi do poważnego uszkodzenia komórek. Można więc śmiało powiedzieć, że mleczko pszczele działa ochronnie na mózg i cały układ nerwowy.

Warto zwrócić uwagę na taki fakt, że w ogóle sam udar niedokrwienny mózgu związany jest z [...] bardzo szybką, dynamiczną [...] odpowiedzią zapalną, z tak zwaną ekscytotoksycznością oraz ze stresem oksydacyjnym. I jeżeli te procesy przebiegają w sposób niekontrolowany, a niestety często tak to wygląda, to prowadzą finalnie do uszkodzenia nerwów, a nawet do śmierci komórek mózgowych. I wtedy też warto działać ochronnie tak, żeby wspomagać tę całą rekonwalescencję pacjenta po przebytym udarze mózgu. I w taką koncepcję idealnie [...] wpisuje się jako wspomaganie mleczko pszczele – zauważa dr Angelika Kargulewicz.

Inne właściwości mleczka pszczelego

Mleczko pszczele wspomaga też funkcjonowanie układu immunologicznego. Wzmacnia odporność i wspiera organizm w walce z drobnoustrojami (bakteriami oraz wirusami). Co więcej, wykazuje działanie kardioprotekcyjnie. Poprawia pracę serca. Spowalnia procesy starzenia. Zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy i wielu innych schorzeń, między innymi cukrzycy typu drugiego i chorób nowotworowych.

