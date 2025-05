Chroni kości i serce. Ten włoski ser to hit wśród stulatków. Polacy wciąż go nie doceniają

Włosi to jeden z najdłużej żyjących narodów na świecie. Można wśród nich znaleźć sporo stulatków. W czym tkwi ich sekret? Bez wątpienia w dobrze zbilansowanej diecie obfitującej w świeże owoce i warzywa, a także zdrowe tłuszcze. Ważną rolę w jadłospisie seniorów zamieszkujących Sycylię oraz inne regiony kraju odgrywają sery. Warto zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza na jeden z nich. Można go znaleźć w Polsce, ale nie gości na naszych stołach zbyt często. A szkoda, bo świetnie smakuje i ma mnóstwo cennych właściwości.

Jakim serem zajadają się włoscy seniorzy?

Jeden z ulubionych przysmaków włoskich seniorów stanowi ricotta. Jest wytwarzana z serwatki, która pozostaje po zrobieniu serów podpuszczkowych. Podgrzewa się ją do temperatury 85-90 stopni Celsjusza. W efekcie z produktu wytrącają się białka mleka i powstaje miękki ser o kremowej konsystencji, czyli właśnie ricotta. Ser ten ma delikatny, lekko słodkawy smak. Doskonale komponuje się z wieloma różnymi artykułami spożywczymi (warzywami, owocami, a nawet grzybami). Można go dodawać do zup, sosów, sałatek, makaronów, kanapek, a także deserów czy pizzy.

Ricottę bez problemu można dostać w sklepach i supermarketach działających w Polsce. Paczka o wadze 250 gramów kosztuje zwykle od 6 do 12 złotych. Cena zależy przede wszystkim od renomy oraz lokalizacji danego punktu sprzedaży. Ser dostępny jest również na popularnych platformach zakupowych funkcjonujących w sieci.

Dlaczego ricotta to najlepszy ser dla seniorów?

Ricotta to cenne źródło cennych mikroelementów, między innymi cynku, żelaza, selenu, fosforu i wapnia. Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatni z wymienionych pierwiastków. Stugramowa porcja sera dostarcza około 207 mg tego związku. Odgrywa on niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Zwiększa gęstość kości, dzięki czemu zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy. Ponadto rozszerza naczynia krwionośne. W rezultacie redukuje ciśnienie tętnicze, a tym samym minimaluje prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia, zawału serca, udaru mózgu oraz innych chorób układu krążenia.

Ricotta zawiera również łatwo przyswajalne białko. Składnik ten przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Może okazać się niezwykle pomocny w leczeniu sarkopenii, czyli schorzenia polegającego na stopniowej utracie masy mięśniowej wraz z wiekiem. Mało tego, jego regularne spożywanie sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki. Przedłuża bowiem uczucie sytości po posiłku, a w konsekwencji zapobiega podjadaniu i ułatwia odchudzanie.

