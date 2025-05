Moja babcia zawsze powtarzała: tej mąki nie dodawaj do naleśników. Wyjdą twarde i nie do zjedzenia

Naleśniki to jedno z tych dań, które kojarzą się z ciepłem, rodzinnymi posiłkami i miłością włożoną do tego posiłku przez nasze mamy czy babcie. Dla wielu osób to smak dzieciństwa – wspomnienie, jak właśnie mama lub babcia smażyły cały stos naleśników, a zapach roznosił się po całym domu. Naleśniki są pyszne, szybkie w przygotowaniu i dają ogromne możliwości podania. Podczas ich robienia trzeba jednak uważać, by nie popełnić banalnego błędu.

Nie dodawaj tej mąki do naleśników

Moja babcia zawsze powtarzała, że do naleśników nie powinno się dodawać mąki krupczatki, ponieważ jest to mąka o grubszym przemiale, przeznaczona głównie do kruchych ciast. Jej struktura sprawia, że ciasto naleśnikowe może wyjść zbyt gęste, grudkowate i mniej elastyczne. To utrudnia smażenie cienkich, delikatnych placków. W konsekwencji będą się one łamać po usmażeniu, a przez to będziesz mieć trudność, żeby zawinąć je w zgrabne ruloniki.

Najlepiej sprawdza się mąka pszenna typ 450 lub 500, która nadaje naleśnikom lekkość i sprawia, że konsystencja ciasta naleśnikowego jest idealna.

Z czym podawać naleśniki?

Naleśniki to danie niezwykle uniwersalne, które można podawać na wiele sposobów – zarówno na słodko, jak i na słono. W wersji słodkiej świetnie smakują z dżemem, nutellą, owocami, bitą śmietaną czy twarogiem z cukrem i wanilią. Na słono można je podać z farszem z mięsa mielonego, pieczarkami, szpinakiem, serem feta lub warzywami. Często serwuje się je także z sosem, na przykład grzybowym. Dzięki różnorodnym dodatkom naleśniki sprawdzą się zarówno jako deser, jak i pełnowartościowy obiad.

Naleśniki można przygotować też w wersji meksykańskiej, nadziewając je pikantną mieszanką fasoli, kukurydzy, papryki i mięsa mielonego, a następnie zapiekając z sosem pomidorowym, serem i podając z kleksem kwaśnej śmietany. Ciekawym pomysłem są też naleśniki z wędzonym łososiem i serkiem śmietankowym z dodatkiem koperku i soku z cytryny. Dla miłośników połączeń słodko-wytrawnych świetnie sprawdzą się naleśniki z gruszką, serem pleśniowym i prażonymi orzechami, które można delikatnie zapiec. Koniecznie spróbuj też zrobić naleśniki szpinakowe, smakują obłędnie.

Czytaj też:

Dietetyk ostrzega: tylko tak parzona kawa jest zdrowa. Inna może poważnie zaszkodzić sercuCzytaj też:

Te jogurty z Biedronki biją na głowę wszystkie inne. Ekspert nie ma wątpliwości, które wybrać